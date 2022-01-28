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    • 28.01.2022 19:21
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    Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu! Sanayide enerji kesintisi gideriliyor

    Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak. Sanayi tesislerindeki Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren %40'tan %20'ye düşürülecek.

    Sanayide enerji kesintisi gideriliyor!

    Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak. Sanayi tesislerindeki Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren %40'tan %20'ye düşürülecek.

    Bakan Dönmez: "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak"

    Bakan Dönmez: "(Sanayi tesisleri) Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek";

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