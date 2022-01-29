Ve netleşti! Emekli, EYT’li, işçi, memur, ev kadını herkes bekliyordu! Maaş, ikramiye, kıdem tazminatı ve 960 gün isteğe bağlı sigorta...

Emekli, EYT'li, işçi, memur, ev kadını herkes bu soruların yanıtlarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda maaş, ikramiye, kıdem tazminatı ve 960 gün isteğe bağlı sigorta gibi detaylar tek tek açıklanmış durumda.
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MİLYONLARCA EMEKLİ VE EYT'Lİ BEKLİYORDU! VE SONUNDA BELLİ OLDU MAAŞ VE İKRAMİYE İLE İLGİLİ SORULAR
Ben 35 yıllık öğretmen emeklisiyim. 27/06/1991 ücretsiz izine ayrılıp askere gittim. Üç aylık temel eğitimi yapıp 23/08/1991 de er öğretmen olarak eski görev yerimde göreve başladım.16/07/2020 de emekliye ayrıldım. Hizmet yılım 34 yıl 1ay 14 gün. Ancak 32 yıl üzerinden ikramiye aldım. Daha sonra er öğretmen askerlik süremi dilekçe vererek ikramiyemi alacağım. Ancak ikramiyede tam yıl olmayınca hesaplanmıyormuş.
4/c sigortalılarının emekli ikramiyeleri 5434 sayılı kanunun 89. Maddesine istinaden ödenmektedir. İlgili kanunun 89.maddesinde; 'Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4'üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir' şeklinde belirtilmektedir.
10 .03.1973 doğumluyum 1993 de askerlik yaptım 19 ay 1.1.1991ssk girişim var pirimim 1970 gün Bağ-kur pirimim 1705 gün ödedim 409 günde Bağ-Kur'a borcum var EYT'den yararlanır miyim nasıl ve ne zaman emekli olurum halen SSK'lıyım. Şenol.T teşekkürler
Son 7 yıllık hizmetiniz Bağkur mu SSK kapsamında mı belirtmemişsiniz, her iki seçeneği de kısaca özetleyelim. 4/a kapsamında 52 yaş 5525 prim günü şartına tabisiniz. Son 7 yıllık hizmetinizin 1261 günden fazlası 4/a ise 3600 gün ile ileri yaştan emeklilik koşullarından da faydalanırsınız. Son hizmetleriniz Bağkur kapsamında ise 9000 prim günü şartı aranır yada 5400 prim günüyle ileri yaştan emeklilik koşullarından faydalanırsınız. Toplam hizmetleriniz 3675 prim günü yapmaktadır, askerlik borçlanması ile bu süreyi 450 gün daha arttırarak 4125 güne çıkarabilirsiniz. Ödemediğiniz Bağkur sürelerinizi de öderseniz 4534 gününüz olur, eksik kalacak olan 866 günü de Bağkur kapsamında ya da 4/a kapsamında çalışarak tamamlamanız gerekir. EYT kapsamında yasa düzenlemesi yapılırsa faydalanabilirsiniz.