Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücretle birlikte maaşlarda 638'lik vergi istisnası: Kim ne kadar alacak?



Vergi istisnası nasıl hesaplanacak?

Çalışanın tabi olduğu vergi dilimine göre ilgili aydaki kazancının gelir vergisi hesaplanacak. Hesaplanan vergiden, asgari ücret için ödenmesi gereken gelir vergisi ve damga vergisi mahsup edilecek. Kalan vergi tahsil edilecek. Örneğin brüt ücreti 8 bin lira olan işçinin istisna nedeniyle 638 lira gelir vergisi, 37.98 lira damga vergisi alınmayacak.

Vergi istisnası olmasaydı bu yıl net asgari ücret ne kadar olacaktı?

Bu yıl için asgari ücret brüt 5.004 lira, net de 4 bin 253 lira oldu. Vergi istisnası olmasaydı ve mevcut sistem devam etseydi net asgari ücret 3 bin 952 lirada kalacaktı. Eşi çalışmayan üç çocuklu asgari ücretlinin eline geçen net ücret 4 bin 215 lira, temmuz ayından itibaren de 4.002 liraya düşecekti.