Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücretle birlikte maaşlarda 638'lik vergi istisnası: Kim ne kadar alacak?

Asgari ücrete vergi istisnasıyla birlikte hem özel sektör hem de kamuda bordrolar yeniden düzenleniyor. Brütten ücret hesaplanan işyerlerinde vergi istisnası çalışanlara avantaj sağlayacak. Ağustos ayı itibarıyla çalışanların gelir vergisine uygulanacak istisna tutarı artacak. Brüt maaş alan herkes 638 liralık vergi istisnasından yararlanacak.
850 LİRAYA ÇIKACAK
Bu tutar tüm çalışanlar için gelir vergisinden indirilecek. Ancak asgari ücretli ağustos ayında yüzde 20 gelir vergisi dilimine gireceği için gelir vergisi istisna tutarı da artacak. Buna göre, gelir vergisi istisnası ağustos ayında 739 liraya, eylül, ekim, kasım, aralık aylarında da 850.68 liraya çıkacak.
BU YIL AVANTAJI HİSSEDECEK
Vergi indirimi ile yüksek ücretlilerin bordrolarında da daha az vergi hesaplanacak. Yıl içinde vergi diliminin artması nedeniyle net ücreti azalan çalışanlar brüt ücretten hesaplanması ile bu yıl ilk kez avantajı hissedecek. Örneğin, brüt ücreti 8 bin lira olan personele bu yıl ocakta 6 bin 395 lira ödenecek. İstisna olmasaydı alacağı net maaş 5 bin 720 lira olacaktı. Yeni vergi istisnasıyla 675 lira fazla gelir elde edecek. Asgari ücrette vergi iadesinin ayrıntıları ve merak edilen bazı soruların yanıtları ise şöyle:
Vergi istisnası nasıl hesaplanacak?
Çalışanın tabi olduğu vergi dilimine göre ilgili aydaki kazancının gelir vergisi hesaplanacak. Hesaplanan vergiden, asgari ücret için ödenmesi gereken gelir vergisi ve damga vergisi mahsup edilecek. Kalan vergi tahsil edilecek. Örneğin brüt ücreti 8 bin lira olan işçinin istisna nedeniyle 638 lira gelir vergisi, 37.98 lira damga vergisi alınmayacak.
Vergi istisnası olmasaydı bu yıl net asgari ücret ne kadar olacaktı?
Bu yıl için asgari ücret brüt 5.004 lira, net de 4 bin 253 lira oldu. Vergi istisnası olmasaydı ve mevcut sistem devam etseydi net asgari ücret 3 bin 952 lirada kalacaktı. Eşi çalışmayan üç çocuklu asgari ücretlinin eline geçen net ücret 4 bin 215 lira, temmuz ayından itibaren de 4.002 liraya düşecekti.