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    • Ekonomi
    • 28.01.2022 08:55
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    • 28.01.2022 08:55
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    4D'li taşeron işçi tediye ödemesi 2022 ilk ödeme kaç para? 8672 lira ve ek zam! 2022 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı...

    4D'li taşeron işçi ve kamuda çalışan işçilere her sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onay vermesiyle 4 taksit halinde 52 günlük tediye (ikramiye) ödeniyor. En düşük ikramiye, asgari ücret üzerinden yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az 8 bin 672 lira geçmiş olacak. Brüt maaşı 6 bin lira olanak yarın 2 bin 2600 lira, toplamda ise 10 bin 400 lira, brüt maaşı 10 bin lira olanak yarın 4 bin 330 lira, toplamda ise 17 bin 300 lira yıllık ödeme yapılacak. İşte 2022 yılsi maaş zammı, yüzdelik dilim ve belirleme hakkı...

    takvim.com.tr
    Milyonlara en az 8672 lira ve ek zam

    Çalışanlara yapılan zamların ardından işçiler tediye ödemeleri 2022 ne süre olacak araştırması başladı. İlk taksidin ödemesi ise yarın (28 Ocak) yapılacak. İkramiyenin başka taksidi 29 Nisan'da ödenecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ödemeler tek seferde 23 Aralık'ta yatırılacak. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ya da belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Peki, 2022 İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri kimlere verilir? İşte 2022 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı...

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

    Memur ve memur emeklisine yapılan ilave yüzde 2.5'lik toplu sözleşme zammının ardından kamu işçilerinin de bu yönde talepleri olmuştu. Kamu işçileriyle 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen işçilerin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zamla ilgili açıklama yaparak, "Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

    TEDİYE ÖDEMELERİ, KİMLERE NE KADAR VERİLECEK:

    Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

    3.577,50 4.433,15 1.108,28

    3.750 4.646,91 1.161,73

    4.000 4.956,59 1.239,14

    4.250 5.266,63 1.316,65

    4.500 5.576,30 1.394,07

    4.750 5.885,97 1.471,50

    5.000 6.196,01 1.548,99

    5.250 6.505,68 1.626,42

    5.500 6.815,35 1.703,84

    5.750 7.125,39 1.781,35

    6.000 7.435,06 1.858,77

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    NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.

        İkramiyenin son taksiti 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak.

        Kamu işçilerine her yıl verdiği ikramiye; yol, çok mesai ve yemek gibi ek ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

        İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

        Yılın ilk %50 sinde 26 günlük tutar ödenirken, ikinci %50 sinde da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.

        İşçiler bu yılın ilk %50 sinde 2 taksit şeklinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.

        Yılın ikinci yarısına dair 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de (13 günlük) Temmuz'da hesaplara yatırıldı.

        Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre; 17 Aralık itibarıyla ödenecek. işçilerin ikramiye ödemeleri maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 Türk lirası verilecek.

        TAŞERON İŞÇİLERE YÜZDELİK DİLİM

        Taşeron işçilerin talep ettikleri bir diğer düzenleme ise yüzdelik dilim ek zammı. Bu noktada açılan davaları ve alınan sonuçları örnek gösteren taşeron işçiler hükümetin bu alanda toplu bir düzenleme yapmasını maaşların asgari ücrete oranla artmasını istiyorlar.

        4/D'li kamu işçilerinin son düzenleme talebi ise saptama hakkı konusunda. Eş durumu saptama hedefiyle dava kazanan bir taşeron işçi adına verilen kararın örnek olmasını isteyen işçiler, tüm kamu işçilerine saptama hakkı talep ediyorlar.

        TAŞERON İŞÇİLERE TAYİN HAKKI VERİLDİ Mİ?

        4D personelleri amacıyla yapılan görüşmelerde belirleme hakkı konusunun gündeme geldiği biliniyor. TİS süreci evvel basında yer alan haberlerde Çalışma Bakanlığı'nın eksper bir ekiple belirleme hakkı konusu ile ilgili çalışma içerisinde bulunduğu öne sürülmüştü. İşçilere belirleme hakkı verilmesi istenirken bunun yanı sıra becayiş yöntemine dair çalışmalar bulunduğu da meydana çıktı.

        Zam civarlarına dair detayların belli olmasına karşın belirleme hakkı ve becayiş içeriğine dair ayrıntılar belli olmadı. Türk İş Sendikası ve Çalışma Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler ve alınan kararlara dair yayımlanacak olan sözleşme metninde bu iki hak ile alakalı yeni kararlarda belli olacak.
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        Haberler Ekonomi 4D'li taşeron işçi tediye ödemesi 2022 ilk ödeme kaç para? 8672 lira ve ek zam! 2022 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı...
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