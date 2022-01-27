4D'li taşeron işçi tediye ödemesi 2022 ilk ödeme kaç para? 8672 lira ve ek zam! 2022 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı...

Çalışanlara yapılan zamların ardından işçiler tediye ödemeleri 2022 ne süre olacak araştırması başladı. İlk taksidin ödemesi ise yarın (28 Ocak) yapılacak. İkramiyenin başka taksidi 29 Nisan'da ödenecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ödemeler tek seferde 23 Aralık'ta yatırılacak. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ya da belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Peki, 2022 İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri kimlere verilir? İşte 2022 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU
Memur ve memur emeklisine yapılan ilave yüzde 2.5'lik toplu sözleşme zammının ardından kamu işçilerinin de bu yönde talepleri olmuştu. Kamu işçileriyle 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen işçilerin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zamla ilgili açıklama yaparak, "Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
TEDİYE ÖDEMELERİ, KİMLERE NE KADAR VERİLECEK:
Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)
3.577,50 4.433,15 1.108,28
3.750 4.646,91 1.161,73
4.000 4.956,59 1.239,14
4.250 5.266,63 1.316,65
4.500 5.576,30 1.394,07
4.750 5.885,97 1.471,50
5.000 6.196,01 1.548,99
5.250 6.505,68 1.626,42
5.500 6.815,35 1.703,84
5.750 7.125,39 1.781,35
6.000 7.435,06 1.858,77
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NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.