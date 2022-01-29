Sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelerde artış yapıldı! Kim kaç TL alacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinin, yapılan artışla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL'den 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL'den 1298 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.
18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 liradan 865 liraya yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının ise 1819 liradan 2 bin 382 liraya çıktığını açıkladı.
EVDE BAKIM YARDIMI 2 BİN 354 LİRA OLDU