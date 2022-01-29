Sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelerde artış yapıldı! Kim kaç TL alacak?

Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1798 liradan 2 bin 354 TL'ye çıkarıldığını bildirdi. Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu hatırlattı.

Yanık, "Bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 1259 TL'den 1649 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1964 TL'den 2 bin 572 TL'ye çıkarıldı." açıklamasını yaptı.