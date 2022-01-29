Biraz önce açıklama yapıldı: Zam geldi! Ve sonunda netleşti! Hesaplara 1.084 TL ve 2292 TL yatacak

HASTA BAKAN VATANDAŞA 2292 TL ÖDENİYOR

Evde bakım parası ödemeleri memur maaşlarına endeksli olarak artar. Kendi bakımını yapamayacak halde olan, sağlık raporunda ağır engelli ibaresi tespit edilen ve hane gelir şartını sağlayanlara ödenen evde bakım maaşları 2021 senesinde 1798 TL olarak ödeniyordu. Memur maaşlarına uygulanacağı ilan edilen yüzde 27.5'lik zam ile eş güdümlü evde bakım parası 2292 TL oldu.

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