Biraz önce açıklama yapıldı: Zam geldi! Ve sonunda netleşti! Hesaplara 1.084 TL ve 2292 TL yatacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen ay 2022 senesi asgari ücret zam oranını açıklamıştı. Yüzde 50.5 oranında zam alan asgari ücretli çalışanların aylıkları 4.250 TL olmuştu. Asgari ücretliler bağlamında oluşturulan zamların ise 2022 sosyal yardım ödemelerinde zamlar netleşti. Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL'den 1.084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu tespit edilen kişilerin aylığının da 991 TL'den 1.298 TL'ye yükseldiği verisini paylaştı.
HASTA BAKAN VATANDAŞA 2292 TL ÖDENİYOR
Evde bakım parası ödemeleri memur maaşlarına endeksli olarak artar. Kendi bakımını yapamayacak halde olan, sağlık raporunda ağır engelli ibaresi tespit edilen ve hane gelir şartını sağlayanlara ödenen evde bakım maaşları 2021 senesinde 1798 TL olarak ödeniyordu. Memur maaşlarına uygulanacağı ilan edilen yüzde 27.5'lik zam ile eş güdümlü evde bakım parası 2292 TL oldu.
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ENGELLİ VE YAŞLILIK AYĞLIĞI DA 2022 YILINDA ZAMLANDI
Yüzde 40 ve yüzde 70 engel seviyesi olan vatandaşlara ödenen engelli aylığı 2022 senesinde yükseldi. Yüzde 40 engel seviyesi amacıyla 2022 senesinde 842 TL ödeme yapılacak. Yüzde 70 engel seviyesi amacıyla ise 1264 TL ödenecek.
65 yaş üzeri vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı ödemeleri 2022'de 1055 TL olarak ödenecek.