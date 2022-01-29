4 kişilik aileye elektrik faturası için para verilecek! PTT’den anında paranızı alabilirsiniz! Her ay faturadan düşecek

DOĞALGAZ DESTEĞİ

Doğalgaz desteğinin açıklanmasının sonrasında vatandaşlar müracaat sürecini yakından takip etmeye başladı. Doğalgaz yardımının miktarı ve detayları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, müracaat süreci ve yardım sayısını duyurdu.

Doğalgaz yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden müracaatta bulunabilecek. Öte yandan yardımlar PTT üzerinden alınacak. Vatandaşlar faturasıyla PTT'ye giderek ödemesini geri alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımları kapsamında hane başına senelik 450 – 1150 TL arası bir destek sağlayacaklarını belirterek, "Bu ödemeleri mart ve ekim aylarında iki eşit taksitte yapacağız. Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz" dedi.