4 kişilik aileye elektrik faturası için para verilecek! PTT’den anında paranızı alabilirsiniz! Her ay faturadan düşecek

Kara kış bu sene Türkiye'de baya bir şiddetli geçiyor. Bu anlamda 2022 senesinde devlet bağlamında ödenecek olan birtakım desteklerin yeni zamlı ödeme tutarları belirlenmiş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ilan edilen rakamlar, işlemiş senelere oranla çok daha yüksek banttan açıklandı. Devletten destek alan aileleri rahatlatan yeni zamlı ödeme tutarlarından birisi de elektrik yardımı alan ya da 2022'de alacak olan aileler bağlamında öne çıktı.
ELEKTRİK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri amacıyla da alan bir yardım programıdır. Elektrik desteği amacıyla rastgele bir kuruma müracaat yapılmasına lüzum olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.
ELEKTRİK YARDIMI NE KADAR 2022?
2022 senesi amacıyla yardımın üst limiti 206 liraya belirtilmişti.
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ELEKTRİK YARDIMI HER AY MI, AYIN KAÇINDA YATIYOR?
Her ayın ilk haftası hesaplanmaktadır. PTT şubelerinde fatura ödemesi yaptığınızda otomatik olarak indirim uygulanarak faturanız ödenir.