Sanayi istihdamı 3,6 milyon çalışana yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı sanayi kapasite raporunu açıkladı. Buna göre, 2021 yılı sonu itibariyle 85 bin 790 adet geçerli Sanayi Kapasite Raporu bulunuyor.
2020 yılında 79.221 olan Kapasite Rapor sayısı, 2021 yılında yüzde 9,5 artışla 85.790 oldu. Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 43,4'ünde 1-9 arasında, yüzde 39,8'inde 10-49 arasında, yüzde 8,1'inde 50-99 arasında, yüzde 6,1'inde 100-249 arasında, yüzde 2,7'sinde ise 250'den fazla çalışan oldu.
İSTİHDAMIN EN FAZLA OLDUĞU İLLER
2021 yılında sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 3 milyon 575 bin 655 oldu. Toplam çalışanların yüzde 5,2'si 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,2'si 10-49, yüzde 13,6'sı 50-99, yüzde 22,4'ü 100-249, yüzde 36,6'sı ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam edildi. İstihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Ankara oldu. En az çalışan bulunan son beş il ise sırası ile Bayburt, Ardahan, Tunceli, Hakkâri, Iğdır oldu.
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