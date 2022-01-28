Sanayi istihdamı 3,6 milyon çalışana yükseldi

2021 yılında sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 3 milyon 575 bin 655 oldu. Toplam çalışanların yüzde 5,2'si 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,2'si 10-49, yüzde 13,6'sı 50-99, yüzde 22,4'ü 100-249, yüzde 36,6'sı ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam edildi. İstihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Ankara oldu. En az çalışan bulunan son beş il ise sırası ile Bayburt, Ardahan, Tunceli, Hakkâri, Iğdır oldu.

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