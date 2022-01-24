Formül belli oldu! Her biri 2 sene sayılıyor! SGK ve Bağkur’lu olarak 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Hemen dilekçe verin

Özellikle doğum sonrasında ücretsiz izin kullanan ya da çalışma hayatına ara veren kadın sigortalıların, her bir çocuk için 2 yıla kadar borçlanması sağlanıyor. 3 çocuğa kadar borçlandırılmanın yapılması sayesinde emeklilik tarihi kadınlarda doğum borçlanması ile 6 yıl kadar erkene taşınabiliyor.

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