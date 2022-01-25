Emekli, Emekli Sandığı emeklileri, malul, dul veya yetim aylığı alanların beklediği son dakika açıklaması geldi: Yarından sonra hesaplara para yatacak!

Ödeme Grupları ve Tarihleri Belirlendi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, aylıklarını her ay alanların Ocak ayı dahil olmak üzere 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilirken, üç er aylıklar halinde ödeme alanlar için gruplara göre tarihler paylaşıldı.

