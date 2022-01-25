Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.01.2022 08:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2022 08:50
    ABONE OL

    3.000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi! SGK ve Bağkur'lu emekli olan kişilerin beklediği haber geldi!

    SGK ve Bağkur'lu emekli olan vatandaşlara peşi sıra müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda maaş zammı, ek ödeme derken promosyon ödemeleri de olabildiğince artmış durumda. Bankaların promosyon ödemesi miktarı emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Şekerbank, emekli promosyon ödemesi miktarı ve detaylarını açıkladı. Şekerbank, maaşını kendi bankasına taşıyana bir defaya mahsus 3000 TL'ye kadar ödeme yapacak.

    takvim.com.tr
    Emeklinin beklediği 3.000 TL ödeme onayı verildi

    Emekli vatandaşların merakla beklediği maaşa ek olarak verilen promosyon ödemelerinde damping yapıldı. Bu anlamda Şekerbank tarafından son açıklama geldi. Banka, maaşını kendi bankasına taşıyan emekliye 3000 TL'ye kadar ödeme yapacak. Ödemeler, maaş miktarına göre değişiyor. Bu kapsamda, 2.500 TL ve üstü maaş alan müşterilere 2.700 TL promosyon kazanma fırsatı sunuldu. Öte yandan Şeker Bonus kredi kartından 3.500 TL harcama yapmaları durumunda de 300 TL tutarında Bonus kazanabiliyor.

    EMEKLİNİN ADLIĞI MAAŞ MİKTARINA GÖRE ÖDEME YAPILACAK

    Maaş Aralıklarına göre, 0-1.499 TL aralığında maaş alan müşterilere 1.200 TL, 1.500 TL-2.499 TL aralığında maaş alan müşterilere 1.950 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alan müşterilere ise 2.700 TL promosyon kazanma imkânı sunuldu.

    Şekerbank, emekli maaşını bankaya ilk kez taşıyan müşterilerinin nakit gereksinimlerini Tamamlayan Hesap ile %0 faizle masrafsız olarak karşılıyor. Maaş Aralıklarına göre 2.700 TL'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri, Şeker Bonus kredi kartından 3.500 TL harcama yapmaları durumunda de 300 TL tutarında Bonus kazanabiliyor.

    Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Emekli müşterilerimizi bütün işlemlerde öncelikli hizmet veriyoruz. Hem de müşterilerimiz internet ve mobil şube vasıtasıyla yapacakları bütün havale ve EFT işlemlerini de bedava olarak gerçekleştirebiliyorlar. 444 0 344 numaralı Emekli Destek Hattı'mıza bütün bankacılık işlemleri bağlamında 7 gün 24 saat ulaşan emekli müşterilerimizin, sağlık problemleri bulunması ve geçerli sıhhat raporunu göstermeleri durumunda de maaşlarını adreslerine teslim ediyoruz" dedi.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

        DİĞER BANKALARINDA PROMOSYON TUTARLARI AÇIKLANDI

        ING Bank Avantajlı Promosyon

        Emeklilere özel bankacılık hizmetleri ile dikkat çeken ING Bank, 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı ile promosyon oranlarını artırma kararı aldı. Ayrıca 3 ay boyunca emekli maaşını getirenlere özel Turuncu Ekstra avantajlarından harcama koşulu olmadan yararlanma seçeneği de sunulacak. Emekli maaşını taşıyanlara özel bir diğer ING Bank kampanyası ise %1,79'dan başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi alarak kredi tahsis ücreti ödemeden finansman desteğinden de yararlanmaları hedefleniyor. 28 Şubat 2022 tarihine kadar maaş taşıma işlemlerini yapan vatandaşlar yararlanabilecektir.

        Emekli maaşını ING'den almayı taahhüt edenlere özel verilen 2.500 TL ek koşulsuz nakit promosyondan yararlanmak için 1 aylık toplam gelirin tutarına göre işlem yapılmaktadır.

        - 1.500 TL ve altına: 1.675 TL

        - 1.500 – 2.500 TL arasına: 2.100 TL

        - 2.500 TL ve üzerine: 2.500 TL

        Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu

        Türkiye İş Bankası tüm SGK emeklilerine ayrıcalık sunmaya devam ediyor. 2.000 TL'ye varan nakit promosyon seçeneği ve Maximum Kart'ları aidatsız olarak kullanma fırsatları ile birçok bankacılık hizmeti için cazip teklifler sunuluyor. 31 Mart 2022 tarihine kadar maaş taşıma işlemlerini yaparak, İş Bankası'nın emeklilere özel bankacılık ürün ve hizmetlerinden ayrıcalıklı şekilde yararlanmaları sağlanmaktadır. Emekli maaş oranlarına göre yapılan ödemelerde, en yüksek 2 bin TL promosyon alma fırsatı sunulacaktır.

        Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara özel 2.000 TL promosyon ödemesi için belirlenen maaş oranları:

        - 1.500 TL ve altına: 1.750 TL

        - 1.500 – 2.500 TL arasında: 1.875 TL

        - 2.500 TL ve üzerinde: 2.000 TL

        TEB Emekli Promosyonu

        TEB'in emekli maaşını getiren müşterilerine özel 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatları devam ediyor. İster 2 veya daha fazla otomatik fatura talimatı verene 2.750 TL promosyon, ister emekli tanıdıklarını getirenlere özel 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatları sunuluyor. Maaşını taşıyan emekliye özel ayrıca cazip kredi ve bankacılık fırsatları sunuluyor.

        Emekli maaşını getirenler için TEB'in sunduğu emekli promosyon oranları:

        • 1.500 TL ve altına: 1.850 TL

        • 1.500 – 2.500 TL arasında: 2.300 TL

        • 2.500 TL ve üzerinde: 2.750 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TAG Otoyolu Gaziantep yönüne ulaşıma kapatıldı
        Haberler Ekonomi 3.000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi! SGK ve Bağkur'lu emekli olan kişilerin beklediği haber geldi!
            SON DAKİKA