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    • Ekonomi
    • 25.01.2022 12:03
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    • 25.01.2022 12:03
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    BTT coin ne oldu? Bittorrent coin neden yok, ne zaman açılacak? Paribu, Binance Bittorrent coin yorum!

    Kripto para piyasalarında özellikle iki haftalık sürece bakıldığında büyük şok yaşanıyor. Dün 33 bin dolar seviyelerine kadar düşen Bitcoin şu saatlerde 36.100 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan Bittorrent coin ile ilgili araştırmalar son bir haftada artışa geçti. Büyük kripto borsalarında birimin görülmemsi yatırımcıları şaşırttı. Herkes detayları merak ederek araştırma yapıyor. Peki, BTT coin ne oldu? Bittorrent coin neden yok, ne zaman açılacak? İşte Paribu, Binance Bittorrent coin yorum!

    BTT coin ne oldu?

    Bittorrent coin son dakika gelişmeleriyle ilgili yaşananlar yatırımcılar tarafından ilgi odağı oldu. Kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Özellikle son günlerde başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto para biriminde dalgalı bir seyir görülüyor.Bu kapsamda altcoinlerdeki son gelişmeleri takip edenler konu hakkında yaşanan gelişmelere odaklandı. Binlerce kişi tarafından takip edilen birimlerden birisi ise Bittorrent coin oldu. Peki, BTT coin ne oldu? Bittorrent coin neden yok, ne zaman açılacak? İşte Paribu, Binance Bittorrent coin yorum hakkında bilgiler...

    BİTTORRENT COİN NE KADAR?

    1 BTT saat 12.00 itibariyle $ 0,002774 seviyesinde işlem görüyor.

    BİTTORRENT COİN NEDEN YOK, NE ZAMAN AÇILACAK?

    Henüz Bittorrent Coin hakkında kripto borsalarından bir açıklama gelmediğini belirtelim. Geldiğinde haberimizle anında size aktarılacaktır.

        BITCOIN'İN DOMİNANSI YÜKSELİŞTE

        Bitcoin kripto para dünyasında üstünlüğünü artırmaya başladı. Yüzde 39 seviyesine kadar düşen Bitcoin dominansı yüzde 42'ye yükseldi.

        KORKU ENDEKSİ SİNYAL VERİYOR

        Bitcoin'in korku endeksi ise normal seviyelere ulaşamadı. 12 seviyesinde olan korku endeksi ile birlikte yatırımcıların endişe içinde olduğu görülüyor. Bitcoin'in aşırı korku seviyesinden kurtulmasıyla birlikte yükselişin yaşanması bekleniyor. Korku endeksinde sayı ne kadar düşükse korku oranı o kadar fazla olurken, rakam ne kadar yüksekse yatırımcıların aç gözlü olduğu ortaya çıkıyor.

        BITCOIN YÜZDE 50'DEN FAZLA DÜŞTÜ

        Kasım ayında tarihi yüksek seviyesi olan 69 bin doları gören Bitcoin bu aşamadan sonra hep değer kaybı yaşadı. Analist ve uzmanların destek-direnç seviyeleri boşa çıkarken ayı piyasasının pençelerine sıkışan Bitcoin 32 bin dolara kadar geriledi. Böylece kısa sürede yüzde 52 oranında değer kaybı yaşadı.
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        Haberler Ekonomi BTT coin ne oldu? Bittorrent coin neden yok, ne zaman açılacak? Paribu, Binance Bittorrent coin yorum!
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