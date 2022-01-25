BTT coin ne oldu? Bittorrent coin neden yok, ne zaman açılacak? Paribu, Binance Bittorrent coin yorum!

Bittorrent coin son dakika gelişmeleriyle ilgili yaşananlar yatırımcılar tarafından ilgi odağı oldu. Kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Özellikle son günlerde başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto para biriminde dalgalı bir seyir görülüyor.Bu kapsamda altcoinlerdeki son gelişmeleri takip edenler konu hakkında yaşanan gelişmelere odaklandı. Binlerce kişi tarafından takip edilen birimlerden birisi ise Bittorrent coin oldu. Peki, BTT coin ne oldu? Bittorrent coin neden yok, ne zaman açılacak? İşte Paribu, Binance Bittorrent coin yorum hakkında bilgiler...