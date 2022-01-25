Milli savaş uçağı cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak

Bu yatırımların ana felsefesinin Milli Muharip Uçak Projesi'ne dayandığını vurgulayan Kotil, bir uçağın milli muharip, milli savaş uçağı olabilmesi için tümüyle yerli ve milli olması gerektiğini söyledi. Kotil, "Dışarıdan malzeme geldi, gelmedi veya iniş takımları gelmedi, motoru gelmedi gibi şeyler olmaz. Zaten o 'milli muharip' olmuyor, lisans altında üretim oluyor. Onun için Milli Muharip Uçağın her şeyini yerli yapmak zorundayız." dedi.

Bu kapsamda rüzgar tüneli de inşa ettiklerini belirten Kotil, şu değerlendirmede bulundu:

"Rüzgar tünelinde çok sayıda test yapmamız gerekiyor, şimdilik yurt dışına gidiyoruz. Uçağın iniş takımları, motoru Türkiye'de yapılacak. Her bir uçağı radarın görüp görmediğinin uçurulmadan test edilmesi gerekiyor. O tesisi de kurmamız önemli. İmalatıyla ilgili kompozit, titanyum olsun, uçaklarda az miktarda çelik olur, onların burada yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu kadar yerlilik oranının yüksek olma mecburiyeti Milli Muharip Uçak olmaktan geliyor, yatırımları da en çok tetikleyen bu oluyor aslında. Milli Muharip Uçağa yönelik yatırımların birçoğunu yaptık. Bu bitmeyen bir yol olacak. Uçağın geliştirmeleriyle devam edecek."