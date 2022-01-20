Marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu! Rekabet Kurulu zincir marketlere kesilen cezanın gerekçesini açıkladı





ORGANİZE OLMAK GEREKİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, WhatsApp grubunda yağ tedarikçisi bir firmanın çalışanı market yöneticisine "Cuma gününe organize oluyoruz biz fiyat geçişinde. Sen market ve öbür tarafları organize eder misin?" diyor. "Tamamdır" cevabı alan tedarikçi piyasaya devamlı müdahale ediyor. WhatsApp yazışmalarında 5 litrelik ayçiçek yağının reyonda 35 lira olarak görülen etiket görselinin paylaşılması üstüne zincir market çalışanı "Raf fiyatları salı günü yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor" diyor.Tedarikçi çalışanı ise "Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz" diyor. Market çalışanı "Okey salı günü itibarıyla geçmiş oluruz" derken, bu yazışmadan üç gün sonra başka bir market zincirini kastederek tedarikçiye "Market fiyatları geçmemiş" diyor. Tedarikçi ise bu mesaja atfen "1 lt var onu da geçecek merak etme" diyor.



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