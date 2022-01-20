Marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu! Rekabet Kurulu zincir marketlere kesilen cezanın gerekçesini açıkladı

Rekabet Kurulu, zincir marketlere verilen 2.7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararını yayınladı. Market fiyatlarına organize şekilde yapılan zam yazışmaları gün yüzüne çıktı. Kararda marketlerin birbiri ile mesajlaşarak satış fiyatlarının belirlenmesi, bilgi alışverişinden doğan ihlallere ilişkin 26 tespit yer aldı. Kurul marketlerin kartel niteliğinde anlaşma sağladıklarına kanaat getirdi.
İŞTE WHATSAPP YAZIŞMALARI...
Bir market görevlisinin mobil cihazından alınan WhatsApp görüşmesinde CarrefourSA'da yetkili ve çalışan arasındaki şu görüşme dikkat çekti:
Yetkili: BİM süt ürünlerinde fiyat geçişi yapmış. Ne kadar olduğunu bir araştırır mısınız?
Çalışan: Bugün BİM'den fiyat aldırıyorum. Fiyat elime geçtiğinde paylaşırım. Benim bildiğim, haftaya salı günü geçecek dün geçmemişti. Her gün düzenli baktırıyoruz.