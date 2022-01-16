Zincir marketler vatandaşın cebine göz dikti! Fiyatlar aynı gramaj farklı
Zincir marketlerdeki fiyat oyunlarına her gün bir yenisi daha eklenirken vatandaş da çileden çıkmış durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından çeşitli kontrollere tabii tutulan bazı marketlere ceza kesildi. Marketlerde kurdaki düşüşle fiyat indirimi beklenirken paketler küçüldü.
16.01.2022 06:58
- Son Güncelleme: 16.01.2022 06:58
Dövizde yaşanan ani yükselişin ardından fiyatları artıran gıda tedarikçileri, dövizdeki düşüşle birlikte fiyatları aşağı çekmediği gibi bir de Ali Cengiz oyununa imza attı. Daha önce çikolata, bisküvi, çerez gibi ürünlerde yapılan gram azaltma hamlesi şimdi de bakliyat ürünlerine sıçradı.
Marketlerde, bakliyat ürünlerinin etiketlerine 'Fırsat ürünü' yazıldı. Yarım kilogramlık paketlerle, tüketicide, ürünün fiyatı aşağı çekilmiş algısı oluşturuldu. Halbuki, indirimin tam aksine aynı ürünün muadillerinin kilogramlık fiyatlarına göre daha pahalı olması dikkatlerden kaçmadı.
Aynı şekilde yarım kilogramlık nohut 11.95 TL'den satılırken başka bir markette bu ürünün bir kilogramı 19.95 liradan satışa sunuluyor.