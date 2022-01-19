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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 08:55
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    • 20.01.2022 08:56
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    20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

    Türkiye Cumhuriyet Bankası Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı 20 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinde duyurulacak. Alınan karar sonrasında dolar, euro ve altın fiyatlarında yaşanacak gelişmeler merak konusu olacak. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte haberin detayı...

    Dolar ve altın yükselir mi, düşer mi?

    20 Ocak Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Bankası Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın fiyatlarında nasıl gelişmeler yaşanacağı piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda gözler TCMB faiz kararına çevrildi. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son gelişmeler...

    20 OCAK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

    Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi Memiş şunları söyledi:

    - Yılın ilk çeyreğinde kısa vadeli düşüş öngörüyorum. FED'in açıklamaları önemli olacaktır. Düşüş trendi ile alakalı orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatı verecektir.

    -Sadece FED'e odaklanan ons altın karşımızda olmayacaktır. Yatırımcılar jeopolitik riskleri de yavaş yavaş satın almalı.

        "HIZLI YÜKSELME İHTİMALİ VAR"

        -2022 yılının ilk çeyreğinde kısa vadeli geri çekilme orta ve uzun vadeye baktığımız zaten hızlı yükselme ihtimali olan ons altın olduğunu söylemek isterim.

        -Gram altın 800 lira sınırını zorlamaya devam ediyor. Perşembe günü Merkez'in kararı sonrası kırılma bekliyorum. Faiz kararı hangi yönde gelirse altının gram fiyatı o yöne kırılacak.

        -Gram altın TL fiyatı Kabine toplantısı sonrası dolar TL kuru nedeniyle de dalgalanabilir. Kritik destek seviyeleri Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaşanacaktır.

        "ACELE ETMEYİN"

        -Gram altın yatırımcısı önceki düşüşlerde yüzde 50 pozisyon yapan, yüzde 770-780 aralığında 25 alım yapanların diğer yüzde 25 için acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını görerek yeni pozisyon almak için karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
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        Haberler Ekonomi 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
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