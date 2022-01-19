20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

20 Ocak Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Bankası Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın fiyatlarında nasıl gelişmeler yaşanacağı piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda gözler TCMB faiz kararına çevrildi. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 20 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte piyasalarda son gelişmeler...
20 OCAK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?
Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi Memiş şunları söyledi:
- Yılın ilk çeyreğinde kısa vadeli düşüş öngörüyorum. FED'in açıklamaları önemli olacaktır. Düşüş trendi ile alakalı orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatı verecektir.
-Sadece FED'e odaklanan ons altın karşımızda olmayacaktır. Yatırımcılar jeopolitik riskleri de yavaş yavaş satın almalı.