20 Ocak 2022 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları!

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GRAM ALTINDA KIRILMA TARİHİ

Gram altın fiyatındaki kritik seviyeleri de açıklayan İslam Memiş, "Ons altındaki düşüş gram altındaki düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oldu. Çünkü dolar kurunda bir miktar toparlanma gördük. Gram altın 800 lira sınırını zorlamaya devam ediyor. Gram altın fiyatında takip ettiğim bant aralığı aşağıda 780, yukarıda da 820 lira. Perşembe günü saat 14.00'da Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra bir kırılma bekliyorum. Bu kırılma ile birlikte faiz kararı hangi yönde gelirse altının gram fiyatı o yöne kırılacak.