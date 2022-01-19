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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 06:23
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    • 20.01.2022 06:24
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    20 Ocak 2022 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları!

    20 Ocak 2022 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum arama motorlarında araştırılıyor. Altın ve dolar fiyatları üzerinde etkisi olan FED toplantısı için gözler 25 Ocak'a odaklanırken bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı da büyük ölçüde takip ediliyor. Gram altın fiyatındaki kritik seviyeleri de açıklayan İslam Memiş, "Gram altın fiyatında takip ettiğim bant aralığı aşağıda 780, yukarıda da 820 lira. Perşembe günü saat 14.00’da Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra bir kırılma bekliyorum." ifadelerine yer verdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Gram altın yükselecek mi, düşecek mi? 20 Ocak Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları ve yorumları!

    takvim.com.tr
    20 Ocak 2022 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

    Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. 20 Ocak Perşembe haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarında son durum arama motorlarınsa sorgulanıyor. Bugün altın ve döviz fiyatları için gözler saat 14:00'da açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına kilitlendi. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları!

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 795,05

    Gram altın satış: 795,19

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.287,00

    Çeyrek altın satış: 1.315,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.573,00

    Yarım altın satış: 2.629,00

    ALTIN (ONS) NE KADAR?

    ONS altın alış: 1.840,42 $

    ONS altın satış: 1.840,81 $

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.274,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.354,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 719,72

        22 ayar bilezik satış: 745,60

        CANLI GRAFİK

        GRAM ALTINDA KIRILMA TARİHİ

        Gram altın fiyatındaki kritik seviyeleri de açıklayan İslam Memiş, "Ons altındaki düşüş gram altındaki düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oldu. Çünkü dolar kurunda bir miktar toparlanma gördük. Gram altın 800 lira sınırını zorlamaya devam ediyor. Gram altın fiyatında takip ettiğim bant aralığı aşağıda 780, yukarıda da 820 lira. Perşembe günü saat 14.00'da Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra bir kırılma bekliyorum. Bu kırılma ile birlikte faiz kararı hangi yönde gelirse altının gram fiyatı o yöne kırılacak.

        Merkez Bankası faiz indirimini devam ettirirse dolardan güç toplayan gram altın yeniden 820 lira seviyesini yukarı yönlü kırabilir. Ancak pas geçmesi durumunda da 750, devamında 720 lira seviyelerinin görülme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum." ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Ekonomi 20 Ocak 2022 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları!
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