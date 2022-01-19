20 Ocak 2022 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları!

Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. 20 Ocak Perşembe haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarında son durum arama motorlarınsa sorgulanıyor. Bugün altın ve döviz fiyatları için gözler saat 14:00'da açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına kilitlendi. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları!
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 795,05
Gram altın satış: 795,19
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.287,00
Çeyrek altın satış: 1.315,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.573,00
Yarım altın satış: 2.629,00
ALTIN (ONS) NE KADAR?
ONS altın alış: 1.840,42 $
ONS altın satış: 1.840,81 $