Zincir marketlerin WhatsApp'ta fahiş fiyat yazışmaları! Zam yapmayan marketlere böyle baskı yapmışlar

'YÖNETİCİYE ONAYLATTIK SIKINTI ÇIKMAYACAK'

Bunun üstüne tedarikçi çalışanı "Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah mail göndereceğiz size" diyor. Bunun üstüne market çalışanı "Okey salı günü itibarıyla geçmis oluruz" derken bu yazışmadan üç gün sonra başka bir market zincirini kastederek tedarikçiye "(…) market fiyatları geçmemiş" diyor. Tedarikçi ise bu mesaja atfen "1 lt var onu da geçecek merak etme" ifadesini kullanıyor.