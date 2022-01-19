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Haberler Ekonomi Zincir marketlerin WhatsApp'ta fahiş fiyat yazışmaları! Zam yapmayan marketlere böyle baskı yapmışlar

Zincir marketlerin WhatsApp'ta fahiş fiyat yazışmaları! Zam yapmayan marketlere böyle baskı yapmışlar

Döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilen zincir marketler temel gıdada fahiş fiyat uygulamış, Ticaret Bakanlığı skandal hakkında harekete geçmişti. Zincir marketlerin WhatsApp'taki zam yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda, ürünlerine zam yapmayan marketlere baskı yapıldığı görüldü.

19.01.2022 09:18 - Son Güncelleme: 19.01.2022 09:27
Fahiş fiyat uygulayan zincir marketlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Zam yapmayan marketlere böyle baskı yapmışlar

Beş zincir marketle bir tedarikçi firmaya kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararı belli oldu. Rekabet Kurumu'nun sitesinde yayınlanan kararda 5 zincir marketin tedarikçilerle beraber hareket ettikleri WhatsApp ve mail yazışmalarına da yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahiş fiyat uygulayan zincir marketlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Zam yapmayan marketlere böyle baskı yapmışlar

'ORGANİZE OLALIM'
WhatsApp grubunda yağ tedarikçisi bir firmanın çalışanı bir market yöneticisine "Cuma gününe organize oluyoruz biz fiyat geçişinde. Sen (….) market ve öbür tarafları organize eder misin?. Cuma rafa yansıyacak" diyerek yazıyor. "Tamamdır" cevabı alan tedarikçi piyasaya devamlı müdahale ediyor.

Fahiş fiyat uygulayan zincir marketlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Zam yapmayan marketlere böyle baskı yapmışlar

WhatsApp yazışmalarında 5 litrelik ayçiçek yağının reyonda 35 lira olarak görülen etiket görselinin paylaşılması üstüne zincir market çalışanı "Güzel abi piyasa yükselirse problem yok. Bu arada raf fi yatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor" ifadesini kullanıyor.

Fahiş fiyat uygulayan zincir marketlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Zam yapmayan marketlere böyle baskı yapmışlar

'YÖNETİCİYE ONAYLATTIK SIKINTI ÇIKMAYACAK'
Bunun üstüne tedarikçi çalışanı "Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah mail göndereceğiz size" diyor. Bunun üstüne market çalışanı "Okey salı günü itibarıyla geçmis oluruz" derken bu yazışmadan üç gün sonra başka bir market zincirini kastederek tedarikçiye "(…) market fiyatları geçmemiş" diyor. Tedarikçi ise bu mesaja atfen "1 lt var onu da geçecek merak etme" ifadesini kullanıyor.

Fahiş fiyat uygulayan zincir marketlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Zam yapmayan marketlere böyle baskı yapmışlar

Aynı yazışmanın devamında bu defa (…) marketteki etiket fiyatları paylaşılıyor ve başka bir marketteki 1 litre yağın rafta yarın 10.95 TL olacağı söylenerek "Yarın siz de geçin lütfen. Yöneticiye onaylattık. Sıkıntı çıkmayacak. Yardımını rica ediyorum kardeşim" deniyor.

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