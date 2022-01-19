Zincir marketlerin WhatsApp'ta fahiş fiyat yazışmaları! Zam yapmayan marketlere böyle baskı yapmışlar
Döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilen zincir marketler temel gıdada fahiş fiyat uygulamış, Ticaret Bakanlığı skandal hakkında harekete geçmişti. Zincir marketlerin WhatsApp'taki zam yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda, ürünlerine zam yapmayan marketlere baskı yapıldığı görüldü.
'ORGANİZE OLALIM'
WhatsApp grubunda yağ tedarikçisi bir firmanın çalışanı bir market yöneticisine "Cuma gününe organize oluyoruz biz fiyat geçişinde. Sen (….) market ve öbür tarafları organize eder misin?. Cuma rafa yansıyacak" diyerek yazıyor. "Tamamdır" cevabı alan tedarikçi piyasaya devamlı müdahale ediyor.
WhatsApp yazışmalarında 5 litrelik ayçiçek yağının reyonda 35 lira olarak görülen etiket görselinin paylaşılması üstüne zincir market çalışanı "Güzel abi piyasa yükselirse problem yok. Bu arada raf fi yatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor" ifadesini kullanıyor.
'YÖNETİCİYE ONAYLATTIK SIKINTI ÇIKMAYACAK'
Bunun üstüne tedarikçi çalışanı "Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah mail göndereceğiz size" diyor. Bunun üstüne market çalışanı "Okey salı günü itibarıyla geçmis oluruz" derken bu yazışmadan üç gün sonra başka bir market zincirini kastederek tedarikçiye "(…) market fiyatları geçmemiş" diyor. Tedarikçi ise bu mesaja atfen "1 lt var onu da geçecek merak etme" ifadesini kullanıyor.