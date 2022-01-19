Son dakika: Merkez Bankası açıkladı: BAEMB ile TCMB arasında İkili Swap Anlaşması imzalandı

Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise: "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir." şeklinde bir açıklama yapmıştır.



BAE'DEN AÇIKLAMA

BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir."