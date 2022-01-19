2.5 zam meclisten geçti mi? 2.5 zam ne zaman verilecek? Ek zammın memur ve emeklinin hesaplarına yatacağı tarih...

2.5 ZAM MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif memur ve emekliye ek zammı da içeriyor.

İşte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifin detayları...

Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Emekli maaşlarının en az 2500 TL olarak belirlenmesiyle; 1 milyon 265 bin kişi faydalanacak ve düzenlemenin yıllık maliyeti 3,5 milyar TL olarak belirlendi.