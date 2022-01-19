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    • Ekonomi
    • 19.01.2022 11:17
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    • 19.01.2022 11:17
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    Bakan Nebati'den önemli görüşme! Ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

    Bakan Nebati’den önemli temas! O isimlerle görüşecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü ekonomist ve akademisyenlerle görüşecek.

    Edinilen bilgiye göre, toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

    Bakan Nebati, toplantıda ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmede ayrıca dünyadaki ekonomik gelişmelere değinilmesi bekleniyor.

    Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

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    Haberler Ekonomi Bakan Nebati'den önemli görüşme! Ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek
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