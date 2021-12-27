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    • Ekonomi
    • 27.12.2021 21:12
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    • 27.12.2021 22:16
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber- A Para ortak yayınında önemli açıklamalar | CANLI İZLE

    Son dakika ekonomi haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber- A Para ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrası Türk Lirası'na değer kazandıracak tedbileri açıkladı.

    Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın ardından döviz kurlarında sert bir çakılma yaşandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber - A Para ortak yayınında 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ı, Türkiye Ekonomi Programı' ve ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Türkiye 19 yıldır AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla büyük bri dönüşüm gerçekleşti. Türkiye altyapısını tamamlayan ender ülkelerden biri. Bir çalışmayı en üst noktaya getirdikten sonra bunu güncellemeniz gerekiyor. Aksi takdirde iniş başlar. Bazı olaylar her şeyi bir anda değiştirebiliyor.

    Rekabet edilebilir kur olması gerekiyor, yüksek faiz olmaz.

    Mayıs 2013'te Gezi Olayları'ndan önce 135 milyar doalra çıkmış Merkez Bankası rezervi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için bazı adımlar attı. 2019'daki iki tane büyük saldırı ve birçok büyük olay oldu. Artık o kadar hazırız ki...

    Bu model Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştirecek modellerinden biri oldu.

    "SÜREKLİ BİR PSİKOLOJİK HARP VARDI"
    Altyapımız da bu ekonomik modeli karşılayacak bir seviyeye ulaştı. Dışarıdan yapılan atakları da daralttık. Sürekli bir psikolojik harp vardı. Dolar 20 TL olacak, sahte ve yalan haberler vardı. Doğru olmayan ve sürekleri bireyleri dövize yönlendiren haberler vardı. Hep içeriye doğru oynadılar. Küçükleri kullandılar. Ufacık tasarrufları olan bu bireyleri ekonomiyi daraltacak şekilde kanalize ettiler.

    "20 ARALIK TARİHİ BİR GÜNDÜR"
    Sayın Cumhurbaşkanımız modeli açıkladı. Bireylerimiz 20 Aralık'ta dövizlerini bozdurmaya başladı. 20 Aralık tarihi bir gündür. Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Ekonomi ve siyasal literatüre de girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenilirliği ve itibarını da görmüş olduk. Kur ataklarını pazartesi günü bitirdik.

        "O GECE KAMU BANKARALARI DEVREYE GİRMEDİ"
        O gece dolar satılmadı. Kamu Bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar.

        Türkiye'de para politikası ile mali politikanın birlikte yürüdüğü bir sürecin içerisindeyiz. Başarımızın birinci önceliği Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, ikincisi ise uyumlu çalışmamız.

        Seçmen şuna bakar parti politkası ve söylemin etkisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarına her kurumun uyum içinde olması lazım. Bunu inanarak yapmamız lazım. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza inanıyoruz. Millet inanıyor, millet inandığı için ona yetkisini bırakıyor. Para politikası ve mali politika olmak üzere her alanda uyumlu bir şekilde hareket ediyoruz.

        "KURDAKİ YÜKSELME KÖPÜKTÜ"
        İlk adım finansal istikrarın sağlanması ve güven ortamının tecelli etmesiydi. Döviz aldı başını gidiyor gibi algı yaratılmaya çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız hep söylüyordu; bu bir köpüktü. Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü.

        Bizim için önemli olan o akşamdı. Finansal istikrar sağlanırsa, o dolarizasyonu engelleyecek adımlar atarsanız güven artar. Bunun üzerine inşa edilecek olan ihracatın artırılması büyük önem arz ediyor.

        PROJE BANKACILIĞI
        Bankaların kredi tahsisi ve izlenmesine ilişkin uluslararası standartlara uygun sistemlerin kurulması, veriye, risk analizine ve bilgiye dayalı kredi kullandırılmasının sağlanması hedeflenmektedir. İşte proje bankacılığı budur. Verilen kredilerin takibini sağlayacağız.

        Biz ihtiyaçlara göre; ihtiyaçların sağlandığı zaman da bunun üzerine geliştirilebilecek bir model ortaya çıkardık. Bu modelin içerisinde de şunu gördük; Gelişmekte olan ekonomilerin dünya ekonomisi içerisindeki aldığı pay giderek büyüyor. Mortgage'den sonra yeni bir değişim noktasına geldik.

        "TÜRKİYE HER KRİZDEN BAŞARILI ÇIKABİLECEK ÜLKELERDENDİR"
        Gelişmekte olan ekonomilerin nasıl ön plana çıktığını gördüler. Göremedikleri şey şu; 21. yüzyıl isteseniz de istemesiniz de Türkiye'nin yüzyılı olacak. Her krizden sadece istisnai ülkeler başarılı çıkabilir. Bu ülkelerden biri Türkiye'dir.

        Türkiye inanılmaz bir potansiyele sahip. Her alanda Türkiye istisnai bir ülke. Dışarısı Türkiye'nin nereye gittiğini görüyor.

        "BU İŞİN TAM ZİRVESİNDEYKEN PATİKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK"
        İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 56. Eyvah; Türkiye üretmiyor. Bunun bir şekilde düzeltilmesi lazım.

        Biz tam bu işin zirvesindeyken bir patika değişikliği yaparak Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarmak istedik. Ama şu an adımlarımızı sağlam atıyoruz. Şu an bir şey yapamıyorlar. Algı operasyonları sonunda çöker, 20 Aralık'ta çöktü."

        26 MANİPÜLATÖRE SUÇ DUYURUSU
        Sahte söylemler varsa anında suç duyurusunda bulunulmalıdır. BDDK'nın görevi şudur; sahte spekülatif eylemlerde bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak. Suç duyurularında daha sıkı bir şekilde bulunması lazım. Hiçkimsenin Türkiye ekonomisi ve yatırımcıların kaderiyle oynamaya hakkı yoktur.

        Piyasaya 40 milyar dolar sürüldüğünü iddia ediyorlar. 40 milyar dolar nasıl olur? O gece MB 7 milyar dolar müdahalede bulundu. Tüm kamu ve kurumları her türlü enstürmanı kullanmakla mükelleftir. Merkez Bankası'nın müdahalesi varsa pazartesi belli olur.

        TÜİK'E SİSTEMATİK SALDIRILAR
        RBorsa İstanbul dünyanın en şeffaf kurumları arasında birinci sıradadır. TÜİK, her an denetlenebilen şeffaf bir kurumdur. Bu iki kurumumuzun üzerine gidiyorlar. Kurumlarımızı yıpratmak için her şeyi yapıyorlar. Serbest piyasa ekonomisine yüzde 100 bağlıyız.

        20 Aralık milattır. 20 Aralık'tan itibaren söylenenlere kimse bakmıyor. Hakaret ediyorlar, bağırıyorlar küfür ediyorlar... Çoğunluk onlardan yana değil. İnsanları robot olarak gören bu güruhun Türkiye'de başarılı olma şansı yok. Bizim başarılı olma şansımız varmı? Var, rakamlarla...

        "TÜRKİYE CARİ FAZLAYA DOĞRU GİDİYOR"
        Şu grafik tarihi dönümün grafiğidir. Türkiye'nin yeni ekonomi modelini inşa etmesinin sebebi budur. Bugünkü cari açık 12 milyar dolar civarında geliyor. Bu Türkiye'nin cari fazlaya doğru gittiğini gösteriyor. Cari fazlaya gitmese bile Türkiye için 12 milyar dolar nedir?

        Turizm gelirlerimiz bu yıl patlama yaptı. Önümüzdeki yıl farklı noktalara gidecek. Türkiye koptu gidiyor demek bu grafik. Bundan sonraki mücadele alanımız enflasyon. Dövizdeki kırılmayı gerçekleştirdik.

        Yıl sonunda çift haneli büyüme beklentimiz var.

        Detaylar gelecek...

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayına ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Sayın Bakanımız Nureddin Nebati bugün saat 21.00'de A Haber- A Para Ortak Yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak." ifadelerine yer verildi.

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