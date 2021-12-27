Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber- A Para ortak yayınında önemli açıklamalar | CANLI İZLE

"Türkiye 19 yıldır AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla büyük bri dönüşüm gerçekleşti. Türkiye altyapısını tamamlayan ender ülkelerden biri. Bir çalışmayı en üst noktaya getirdikten sonra bunu güncellemeniz gerekiyor. Aksi takdirde iniş başlar. Bazı olaylar her şeyi bir anda değiştirebiliyor.

Rekabet edilebilir kur olması gerekiyor, yüksek faiz olmaz.

Mayıs 2013'te Gezi Olayları'ndan önce 135 milyar doalra çıkmış Merkez Bankası rezervi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için bazı adımlar attı. 2019'daki iki tane büyük saldırı ve birçok büyük olay oldu. Artık o kadar hazırız ki...

Bu model Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştirecek modellerinden biri oldu.