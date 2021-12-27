Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber- A Para ortak yayınında önemli açıklamalar | CANLI İZLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrası Türk Lirası'na değer kazandıracak tedbileri açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın ardından döviz kurlarında sert bir çakılma yaşandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber - A Para ortak yayınında 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ı, Türkiye Ekonomi Programı' ve ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Türkiye 19 yıldır AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla büyük bri dönüşüm gerçekleşti. Türkiye altyapısını tamamlayan ender ülkelerden biri. Bir çalışmayı en üst noktaya getirdikten sonra bunu güncellemeniz gerekiyor. Aksi takdirde iniş başlar. Bazı olaylar her şeyi bir anda değiştirebiliyor.
Rekabet edilebilir kur olması gerekiyor, yüksek faiz olmaz.
Mayıs 2013'te Gezi Olayları'ndan önce 135 milyar doalra çıkmış Merkez Bankası rezervi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için bazı adımlar attı. 2019'daki iki tane büyük saldırı ve birçok büyük olay oldu. Artık o kadar hazırız ki...
Bu model Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştirecek modellerinden biri oldu.
"SÜREKLİ BİR PSİKOLOJİK HARP VARDI"
Altyapımız da bu ekonomik modeli karşılayacak bir seviyeye ulaştı. Dışarıdan yapılan atakları da daralttık. Sürekli bir psikolojik harp vardı. Dolar 20 TL olacak, sahte ve yalan haberler vardı. Doğru olmayan ve sürekleri bireyleri dövize yönlendiren haberler vardı. Hep içeriye doğru oynadılar. Küçükleri kullandılar. Ufacık tasarrufları olan bu bireyleri ekonomiyi daraltacak şekilde kanalize ettiler.
"20 ARALIK TARİHİ BİR GÜNDÜR"
Sayın Cumhurbaşkanımız modeli açıkladı. Bireylerimiz 20 Aralık'ta dövizlerini bozdurmaya başladı. 20 Aralık tarihi bir gündür. Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Ekonomi ve siyasal literatüre de girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenilirliği ve itibarını da görmüş olduk. Kur ataklarını pazartesi günü bitirdik.