‘Euro ile ekmek ve kira’ goygoyunu bitirecek hesaplama! İşte Türkiye ve Avrupa ülkelerinin satın alma gücü kıyaslaması…

2019'da dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını tedarik zincirini kırarak ekonomiyi derinden sarstı. Dünyayı vuran krizden Türk ekonomisini de etkilenirken dövizde yaşanan dalgalanmalara karşın Türkiye büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izledi.
CHP'nin başını çektiği İYİ Parti, HDP, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin yer aldığı muhalefet ise salgınla beraber gelen küresel ekonomik krizi görmezden gelerek her fırsatta Türk ekonomisine saldırdı.
Muhalefet partileri ve yandaşı ekonomistler Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin alım gücü üzerinden bir kıyaslamaya girerek temelsiz rakamlarla manipülasyona soyundu.
MUHAFETİN MANİPÜLASYONU BİTİRECEK HESAPLAMA
Almanya Fransa gibi ülkerlerde ekmek ve kira fiyatlarını Türkiye ile karşılaştırıp birim bazında daha düşük olduğunu iddia eden ve Türk Lirasını değersiz göstermek için elinde geleni yapanlara karşı, ülkelerin Satın Alma Gücü Paritesi'ni incelendi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof.Dr. Lütfi Sunar verilerle gerçeği ortaya koydu. İşte Sunar'ın paylaşımından derlediğimiz o bilgiler...
KİRA VE EKMEK FİYATLARI KIYASLANDIĞINDA ORTAYA NASIL BİR TABLO ÇIKIYOR?
Avrupa'daki kira, ekmek fiyatları ile Türkiye'deki fiyatlar kıyaslandığında ortaya gerçekte nasıl bir tablo çıkıyor?
Öncelikle Almanya'da ekmek 2 Euro iken Euro ortalama 15 Lira olmasına rağmen biz ekmeği 30 liraya almıyoruz. Almanya'da ortalama ev kirası 1000 Euro bizde ise aynı ev 3000 TL. Peki biz buna karşın 5 kat daha ucuza mı kiralıyoruz? bu hesaba biraz daha yakından bakalım…
Ülkeler arasındaki geliri ve fiyatları karşılaştırmak için geliştirilmiş Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) isimli bir dönüştürme aracı var.
NEDİR BU PPP?
PPP ülkeler arasındaki fiyat ve gelir seviyelerini karşılaştırmak için ulusal para birimlerini uluslararası bir para birimine dönüştürme aracıdır. Tüm harcamaların bir temsili olan mal ve hizmet sepeti fiyatlandırılarak bir dönüşüm oluşturulur.
OECD her yıl ülkeler için Satın Alma Gücü Paritesini hesaplıyor. OECD verilerine göre Türkiye'nin Almanya, Britinya, Fransa, ve İtalya ile birlikte 2020 yılı için gelirini, bir mal ve bir de hizmetin fiyatını karşılaştırıp ülkelerin satın alma gücü paritesine (PPP) katsayılarına bakalım.