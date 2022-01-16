‘Euro ile ekmek ve kira’ goygoyunu bitirecek hesaplama! İşte Türkiye ve Avrupa ülkelerinin satın alma gücü kıyaslaması…

MUHAFETİN MANİPÜLASYONU BİTİRECEK HESAPLAMA

Almanya Fransa gibi ülkerlerde ekmek ve kira fiyatlarını Türkiye ile karşılaştırıp birim bazında daha düşük olduğunu iddia eden ve Türk Lirasını değersiz göstermek için elinde geleni yapanlara karşı, ülkelerin Satın Alma Gücü Paritesi'ni incelendi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof.Dr. Lütfi Sunar verilerle gerçeği ortaya koydu. İşte Sunar'ın paylaşımından derlediğimiz o bilgiler...

KİRA VE EKMEK FİYATLARI KIYASLANDIĞINDA ORTAYA NASIL BİR TABLO ÇIKIYOR?

Avrupa'daki kira, ekmek fiyatları ile Türkiye'deki fiyatlar kıyaslandığında ortaya gerçekte nasıl bir tablo çıkıyor?

Öncelikle Almanya'da ekmek 2 Euro iken Euro ortalama 15 Lira olmasına rağmen biz ekmeği 30 liraya almıyoruz. Almanya'da ortalama ev kirası 1000 Euro bizde ise aynı ev 3000 TL. Peki biz buna karşın 5 kat daha ucuza mı kiralıyoruz? bu hesaba biraz daha yakından bakalım…