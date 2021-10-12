SON DAKİKA: Avrupa'da enerji krizi! Fiyatlar 5 kat arttı beş ülke ortak bildiri yayınlandı: Doğal gaz fiyatlarına soruşturma istediler

Avrupa'da veya İngiltere'de sıradan bir aile bu ekim ayında evini ısıtan doğal gaz için bir yıl öncesine göre beş kat daha fazla bir fatura görecek. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşanan bu enerji krizinin çeşitli sebepleri var.
AVRUPA'DA DEPREM! ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR
Hollanda'daki depremlerden, Çin'in daha az karbon emisyonu hedeflemesine ve hatta Rusya'nın enerjiyi bir siyasi güç olarak kullanmasına kadar farklı sebepler sayılabilir. Pandeminin de etkisiyle ciddi şekilde kesintiye uğrayan küresel tedarik zincirleri arasında yükselen enerji maliyetleri zaten yükselen enflasyon oranlarını daha da şişiriyor ve fabrikalardaki üretime kadar her şey etkileniyor.
ÇİN'DE DE KÖMÜR FİYATLARI UÇTU
Çin'deki kömür vadeli işlemleri, sellerin düzinelerce madeni kapatması ve 100 binden fazla insanı yerinden etmesiyle rekor seviyelere yükseldi. Ülkenin ana enerji kaynağındaki bu daralma üzerine Zhengzhou Emtia Borsası'nda işlem gören kömür vadeli işlemleri, ton başına tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.408 yuana (218 dolar) ulaşarak yüzde 11.6 tırmandı.