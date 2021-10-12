SON DAKİKA: Avrupa'da enerji krizi! Fiyatlar 5 kat arttı beş ülke ortak bildiri yayınlandı: Doğal gaz fiyatlarına soruşturma istediler

BAŞKAN ERDOĞAN: AVRUPA'DA FİYATLAR 5 KAT ARTARKEN BİZ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPIYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Avrupa'daki enerji krizi ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hedef alarak "Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Avrupa başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına kadar arttığı bir dönemde biz kendi vatandaşlarımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. İzlemiyor musun televizyonları? Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor benzin. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere, Almanyası, İngilteresi şu anda akaryakıtta adeta müflis durumda. Hepsini geçtik şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Salgın başladığından beri enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları gerekirse sübvanse ederek, olabilecek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.