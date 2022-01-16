17 Ocak 2022 güncel canlı altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

17 Ocak Pazartesi haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler bugün altın fiyatları ne durumda araştırıyor. Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 17 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları!