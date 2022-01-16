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    • Ekonomi
    • 17.01.2022 06:09
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    • 17.01.2022 06:14
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    17 Ocak 2022 güncel canlı altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

    17 Ocak güncel altın fiyatları hakkında araştırmalar milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başlandı. Kapalıçarşı, serbest piyasada gram, çeyrek, yarım altının canlı ve güncel rakamları sabahın ilk saatleriyle birlikte merak konusu oldu. Yatırımını doğru bir şekilde değerlendirmek isteyenler, "Gram altın bugün ne kadar? Yarım altın kaç TL oldu? Cumhuriyet altını alış satış fiyatı ne kadar? Çeyrek yükseldi mi düştü mü? Sorularının yanıtını arıyor. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 17 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları!

    takvim.com.tr
    17 Ocak 2022 güncel canlı altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç TL?

    17 Ocak Pazartesi haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler bugün altın fiyatları ne durumda araştırıyor. Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 17 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları!

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 792,07

    Gram altın satış: 792,23

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.277,00

    Çeyrek altın satış: 1.311,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.555,00

    Yarım altın satış: 2.621,00

    ALTIN (ONS) NE KADAR?

    Tam altın alış: 1.818,56 $

    Tam altın satış: 1.818,85 $
        Emeklilik rehberi
        Haberler Ekonomi 17 Ocak 2022 güncel canlı altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
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