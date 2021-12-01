Türkiye için peş peşe revizeler! Hepsi büyümeyi işaret etti: OECD, Goldman Sachs ve Standard & Poor’s...

Dövizdeki dalgalanmaları bahane ederek Türk ekonomisini hedef alan mandacı ekonomistleri ve Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olanları üzecek haberler peş peşe geliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyerek dünyadan pozitif ayrışma gösterdi.
GOLDMAN SACHS'TAN BÜYÜME REVİZESİ GELDİ
Öte yandan Türkiye güçlü büyüme verisi sonrası ilk revize uluslararası dev kuruluş Goldman Sachs'tan geldi. Buna göre Goldman Sachs, Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini %9,5'ten %10,5'e çıkardı.
OECD BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 9'A YÜKSELTTİ
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), eylülde yüzde 5,7 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,6'ya indirirken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 8,4'den yüzde 9'a revize etti.
OECD'nin "Kasım Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.
Raporda, küresel ekonomik görünüme yönelik ana riskin, mevcut enflasyon artışının daha uzun sürmesi ve beklentilerden daha fazla yükselmesi olduğu kaydedildi.