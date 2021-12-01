Türkiye için peş peşe revizeler! Hepsi büyümeyi işaret etti: OECD, Goldman Sachs ve Standard & Poor’s...

BÜYÜME TAHMİNİ 2022 İÇİN YÜZDE 4,5'TE SABİT TUTTU

OECD'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, Eylül'de 2021 için yüzde 5,7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6'ya indirildi. Büyüme tahmini 2022 için yüzde 4,5'te sabit tutulurken, 2023 için ise yüzde 3,2 olarak açıklandı.

Eylül'de bu yıl için yüzde 8,4 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, bugün yayımlanan raporda yüzde 9'a yükseltildi.

Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için ise yüzde 3,9 büyüme tahmini yapıldı.

S&P, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin 2021 ve 2022 yılları için büyüme tahminlerini yükseltti.

YÜDE 9,8'E ÇIKTI

Kredi derecelendirme kuruluşunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Gelişen Piyasalar raporunda, Türkiye'nin 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 9,8'e, 2022 yılı için büyüme tahmininin ise yüzde 0,4 artırılarak 3,7'ye revize edildiği kaydedildi.

Raporda, Rusya'nın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak 4,2'ye, 2022 yılı için ise 0,1 puan artırılarak 2,7'ye yükseltildiği bildirildi.