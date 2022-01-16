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    • Ekonomi
    • 16.01.2022 14:04
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    • 16.01.2022 14:04
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    SSK emekli maaş farkı neden bugün hesaplara yatmadı? 2022 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi gün ödenecek?

    Maaş zammı farklarının yatacağı tarih gündemde yer alıyor. Emekli ve memur milyonlarca kişi son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Zam oranı geçtiğimiz günlerde tek tek duyurulmuştu. Memurlara yüzde 30.5 zam yapılırken, en düşük emekli maaşı ise 2500 TL oldu. Zamlı maaşların netleşmesinin ardından zam farkının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki SSK emekli maaş farkı neden yatmadı, bugün yatar mı? 2022 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi gün ödenecek? İşte yanıtları...

    SSK emekli maaş farkı neden bugün yatmadı?

    Emekli ve memurlar sık sık hesaplarını kontrol ediyor. Gözler yatacak maarkı farkı ve zamlı maaşlarda. SSK emekli maaş farkı neden bugün yatmadı? 2022 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi gün ödenecek? sorularının yanıtları araştırılıyor. Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Milyonlarca kişi ilk zamlı maaşlarını almayı bekliyor. Zamlı aylıkların hangi tarihte yatırılacağını merak ediliyor. Bir yandan da maaş zammı farları için de flaş gelişmeler yaşandı. Enflasyon verisinin açıklanmasından sonra memur ve memur emeklilerine yapılacak zam da netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan maaşlara yüzde 30,5 artış yapıldığını müjdeledi. İşte detaylar...

    MAAŞ FARKLARI NEDEN YATMADI?

    Memur ve memur emeklisinin maaş zammı farkları henüz yatmadı. 15 Ocak'ta yatması beklenen maaşlar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu.

    AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi. AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.

        EMEKLİ MAAŞ FARKLARI HANGİ GÜN ÖDENECEK?

        SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

        MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

        Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini yılın ilk kabine toplantısının ardından açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

        Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca kişinin maaşında değişiklik yaşanıyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak. 2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 30,50 oranında fark yansıtılacak.
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        Haberler Ekonomi SSK emekli maaş farkı neden bugün hesaplara yatmadı? 2022 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi gün ödenecek?
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