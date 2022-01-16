SSK emekli maaş farkı neden bugün hesaplara yatmadı? 2022 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi gün ödenecek?

Emekli ve memurlar sık sık hesaplarını kontrol ediyor. Gözler yatacak maarkı farkı ve zamlı maaşlarda. SSK emekli maaş farkı neden bugün yatmadı? 2022 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları hangi gün ödenecek? sorularının yanıtları araştırılıyor. Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Milyonlarca kişi ilk zamlı maaşlarını almayı bekliyor. Zamlı aylıkların hangi tarihte yatırılacağını merak ediliyor. Bir yandan da maaş zammı farları için de flaş gelişmeler yaşandı. Enflasyon verisinin açıklanmasından sonra memur ve memur emeklilerine yapılacak zam da netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan maaşlara yüzde 30,5 artış yapıldığını müjdeledi. İşte detaylar...
MAAŞ FARKLARI NEDEN YATMADI?
Memur ve memur emeklisinin maaş zammı farkları henüz yatmadı. 15 Ocak'ta yatması beklenen maaşlar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu.
AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi. AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.