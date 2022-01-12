Türkiye ekonomisi 2021’de vites artırdı: Büyümede çift hane geliyor! Yeni araçlar bir bir devreye giriyor

Dünyanın dev ekonomileri 2020 yılını, Kovid-19 şokuyla negatif büyüme rakamlarıyla geçirirken, Türkiye aynı dönemde yakaladığı yüzde 1,8 büyüme rakamıyla Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden birisi oldu. Bununla beraber 2021 yılında uygulanan 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' sayesinde Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarında vites artırdı.
KOVID YILINDA SADECE ÇİN VE TÜRKİYE POZİTİF BÜYÜME KAYDETTİ
Kovid-19'un dünya ekonomileri üzerindeki etkilerinin en sert hissedildiği 2020 yılını yakaladığı yüzde 1,8 oranla Çin ile beraber pozitif büyüme ile geçen iki ülkeden birisi olan Türkiye 2021 yılında kırdığı ihracat rekorları ve son çeyrekte verdiği cari fazlayla gündeme geldi.
2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 oranında büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinde artık gözler 2021 yılının tamamı için son çeyrek rakamlarında olacak.
SON ÇEYREKTE YÜZDE 4 VE ÜZERİNDE BİR BÜYÜME 2021 İÇİN ÇİFT HANE GETİRİR