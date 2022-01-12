5.000-10.000-50.000-80.000 TL'ye kadar kredi desteği veriliyor! PTT'den emeklilere müjde! En yakın şubeye giderek...

Maaşını PTT'den alan tüm emeklilerin, PTT aracılığıyla kullandıkları diğer banka kredilerinin kapatılması için özel ihtiyaç kredisi veriliyor. Ayrıca ödemeler 3 aya kadar ertelenebiliyor. 50.000 TL'ye kadar kredi talebinde bulunacak emekliler için, yeniden yapılandırma ve taksit erteleme seçenekleri yer almaktadır. Uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile tahsis edilecek kredi kampanyası kapsamında, 3 Ay Ertelemeli PTT İçi Birleştirme Kredisi, borçlarını ödemekte zorlanan emeklinin adeta imdadına yetişiyor. İşte kampanyaya dair bilgiler...
ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ
Emekli vatandaşların PTT aracılığıyla kullandıkları diğer bankalara olan kredi borçlarını kapatabilecekleri özel ihtiyaç kredisi PTT aracılığıyla sunulmaya devam ediyor. 3 ay erteleme avantajların sahip destek kapsamında tüm emeklilerinin 2022'de borçlarını çok daha kolay bir şekilde ödemeleri sağlanacak. 50 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanarak emeklilerin tüm borçlarının kapatılması hedefleniyor.
3 Ay Ertelemeli PTT Emekli Kredisi kampanyası kapsamından yararlanacak vatandaşlar için yüzde 3,09 faiz oranları ile kredi borçlarını kapatmaları için özel ihtiyaç kredisi sunulmaktadır.
80.000 TL'YE KADAR...
PTT'nin emeklilere yönelik finansman destekleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde acil nakit ihtiyaçları için kredi kullanma yolunu tercih eden birçok vatandaş, artan nakit ihtiyaçlarını bu sayede karşılamayı hedefliyor. Kredi borçlarını ödemekte zorlanan emekliler ise çareyi yine kredilerde arayarak bu kez borç kapatma kredileri ile 2022 yılını borçlarından kurtularak tamamlamak istiyorlar.