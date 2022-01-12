5.000-10.000-50.000-80.000 TL'ye kadar kredi desteği veriliyor! PTT'den emeklilere müjde! En yakın şubeye giderek...

Maaşını PTT'den alan tüm emeklilerin, PTT aracılığıyla kullandıkları diğer banka kredilerinin kapatılması için özel ihtiyaç kredisi veriliyor. Ayrıca ödemeler 3 aya kadar ertelenebiliyor. 50.000 TL'ye kadar kredi talebinde bulunacak emekliler için, yeniden yapılandırma ve taksit erteleme seçenekleri yer almaktadır. Uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile tahsis edilecek kredi kampanyası kapsamında, 3 Ay Ertelemeli PTT İçi Birleştirme Kredisi, borçlarını ödemekte zorlanan emeklinin adeta imdadına yetişiyor. İşte kampanyaya dair bilgiler...

ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Emekli vatandaşların PTT aracılığıyla kullandıkları diğer bankalara olan kredi borçlarını kapatabilecekleri özel ihtiyaç kredisi PTT aracılığıyla sunulmaya devam ediyor. 3 ay erteleme avantajların sahip destek kapsamında tüm emeklilerinin 2022'de borçlarını çok daha kolay bir şekilde ödemeleri sağlanacak. 50 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanarak emeklilerin tüm borçlarının kapatılması hedefleniyor.