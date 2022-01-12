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    • Ekonomi
    • 13.01.2022 11:53
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    • 13.01.2022 11:54
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    5.000-10.000-50.000-80.000 TL'ye kadar kredi desteği veriliyor! PTT'den emeklilere müjde! En yakın şubeye giderek...

    PTT emeklilere özel kampanyasını duyurdu. 2022 yılında emeklilere yapılan yeni zam oranlarının ardından borçlarını kapatmak için uygun finansman arayışlarına giren emekliler, PTT başta olmak üzere devlet ve özel bankalar tarafından sunulan cazip teklifleri araştırmaya başladı. PTT ise emekliye özel borç transferi dahil olmak üzere birçok alternatif kredi sağlayarak birçok ihtiyaçlarına yönelik nakit desteği ve borç yapılandırma fırsatları sunmaya devam ediyor.

    takvim.com.tr
    5.000-10.000-50.000-80.000 TL’ye kadar kredi desteği!

    Maaşını PTT'den alan tüm emeklilerin, PTT aracılığıyla kullandıkları diğer banka kredilerinin kapatılması için özel ihtiyaç kredisi veriliyor. Ayrıca ödemeler 3 aya kadar ertelenebiliyor. 50.000 TL'ye kadar kredi talebinde bulunacak emekliler için, yeniden yapılandırma ve taksit erteleme seçenekleri yer almaktadır. Uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile tahsis edilecek kredi kampanyası kapsamında, 3 Ay Ertelemeli PTT İçi Birleştirme Kredisi, borçlarını ödemekte zorlanan emeklinin adeta imdadına yetişiyor. İşte kampanyaya dair bilgiler...

    ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

    Emekli vatandaşların PTT aracılığıyla kullandıkları diğer bankalara olan kredi borçlarını kapatabilecekleri özel ihtiyaç kredisi PTT aracılığıyla sunulmaya devam ediyor. 3 ay erteleme avantajların sahip destek kapsamında tüm emeklilerinin 2022'de borçlarını çok daha kolay bir şekilde ödemeleri sağlanacak. 50 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanarak emeklilerin tüm borçlarının kapatılması hedefleniyor.

    3 Ay Ertelemeli PTT Emekli Kredisi kampanyası kapsamından yararlanacak vatandaşlar için yüzde 3,09 faiz oranları ile kredi borçlarını kapatmaları için özel ihtiyaç kredisi sunulmaktadır.

    80.000 TL'YE KADAR...

    PTT'nin emeklilere yönelik finansman destekleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde acil nakit ihtiyaçları için kredi kullanma yolunu tercih eden birçok vatandaş, artan nakit ihtiyaçlarını bu sayede karşılamayı hedefliyor. Kredi borçlarını ödemekte zorlanan emekliler ise çareyi yine kredilerde arayarak bu kez borç kapatma kredileri ile 2022 yılını borçlarından kurtularak tamamlamak istiyorlar.

    PTT'nin borç kapatma kredilerinin yanı sıra acil nakit ihtiyaçlarına yönelik cazip kredi fırsatları da devam ediyor. 80.000 TL'ye kadar PTT'den anında emekliye özel ihtiyaç kredisinden yararlanarak vatandaşların tüm nakit ihtiyaçlarını çözüme kavuşturması sağlanacak.

        80 bin lira kredi için %2,39'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri de uygulanmaktadır. Emekli maaşını PTT üzerinden alan tüm vatandaşlar için cazip kredi ve bankacılık hizmetleri sunan PTT, 2022 yılında da emeklinin ihtiyaç duyduğu nakit sorunlarının çözümünü sağlamaya hazırlanıyor.

        PTT EMEKLİ KREDİSİ NASIL ALINIR?

        Emekli maaşını PTT'den alan ve emekliye özel PTT kredilerinden yararlanmak için belirlenen şartları sağlayan tüm vatandaşlar, Türkiye genelindeki tüm PTT şubelerine giderek veya hızlı başvuru kanallarını kullanarak PTT kredilerinden yararlanabilmektedir. Ayrıca PTT tarafından SMS ile emekliye 50.000 TL'ye kadar kredi de verilmektedir.
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        Haberler Ekonomi 5.000-10.000-50.000-80.000 TL'ye kadar kredi desteği veriliyor! PTT'den emeklilere müjde! En yakın şubeye giderek...
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