THY’nın ‘Mega Taşınma’ belgeseli National Geographic Türkiye’de yayınlanacak: 5 binden fazla çalışan görev aldı

Dünya'nın en çok noktasına uçan Türk Hava Yolları'nın, yeni evi İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiği, havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonu "Mega Taşınma" National Geographic ekranlarında belgesel oldu.
Bu operasyonu detaylı bir şekilde takip eden National Geographic'in hazırladığı, 'Mega Taşınma' belgeseli, 16 Ocak 2022 tarihinde saat 21.00'de izleyiciler ile buluşacak.
SİVİL HAVACILIK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ TAŞINMA OPERASYON
Türk Hava Yolları'nın, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu "Mega Taşınma" 6 Nisan 2019 tarihinde planlanandan kısa bir sürede, 33 saatte başarıyla tamamlanarak sivil havacılık tarihinin en önemli taşınma operasyonlarından biri olarak tarihe geçmişti.
Küresel taşıyıcı, "Mega Taşınma" operasyonun başarılı şekilde gerçekleşmesi için, Türkiye'nin ve Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki yükselişine uzun seneler ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'na Singapur uçuşuyla veda ederek, yine aynı tarihte saat 14.00'te uçuş operasyonlarına İstanbul Havalimanı'ndan devam edecek şekilde 12 saat ara vermişti.