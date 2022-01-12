THY’nın ‘Mega Taşınma’ belgeseli National Geographic Türkiye’de yayınlanacak: 5 binden fazla çalışan görev aldı

"TÜRK HAVA YOLLARI AİLESİ OLARAK MUTLUYUZ"

Programda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Yalnızca ülkemiz değil aynı zamanda dünya sivil havacılığı için dönüm noktalarından biri olan bu taşınma en üst seviyede titizlik, profesyonellik ve kusursuz bir planlama gerektiriyordu. Türk Hava Yolları olarak biz bu operasyonun her bir anının değerli ve geleceğe rehber olacağını biliyorduk. Bu nedenle bu anları ölümsüzleştirmek için dünyanın en önde gelen yayın organlarından olan National Geographic ile iş birliği gerçekleştirdik. Şimdi milyonlarca kişi ile ekranın karşısına geçip bu gurur hikayesini seyretme zamanı. Türk Hava Yolları ailesi olarak mutluyuz ve 16 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacak "Mega Taşınma" belgeselini heyecanla bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN