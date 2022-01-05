Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’a katılım 84 milyar lirayı geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'a vatandaşın ilgisi artarak devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, "Bankalardan temin edilen geçici son verilere göre, bankacılık sektöründe 84.05 milyar lira kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunmaktadır" dedi. Türkiye Ekonomi Modeli ile kalıcı makroekonomik istikrarın sağlanması, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi, üretim ve istihdamın büyütülmesi ve ihracatın artırılarak cari açığın düşürülmesinin amaçlandığını ifade eden Bakan Nebati, "Güvenli yatırım ortamının tesis edilmesi modelimizin nihai hedefine ulaşması için önemlidir. Bu nedenle ilk etapta finansal istikrarın devamlılığını sağlayacak adımlar atıyoruz" diye konuştu.