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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 11:03
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    • 04.01.2022 11:03
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

    Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir

    Bakan Nebati’den önemli açıklamalar

    Bakan Nebati: Bankalardan temin edilen geçici son verilere göre, bankacılık sektöründe 84,05 milyar lira kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunmaktadır

    Finansal piyasalardaki hareketlere yönelik alınan tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz

    2022 yılı için daha dengeli bir büyüme performansı ve artan istihdama ek olarak güçlü ihracat ve turizmin olumlu katkısıyla cari dengedeki olumlu görünümün sürmesini öngörüyoruz

    (Türkiye Ekonomi Modeli) Bu sistemde, beklentileri iyi yöneterek ve Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız

    Cari açığa doğrudan etki edecek, ileri teknolojiye ve yüksek toplam faktör verimliliğine sahip enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç gibi stratejik sektörlerle tarım ve hayvancılık gibi yaşamsal öneme sahip sektörler desteklenecek

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar
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