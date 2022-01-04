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    • Ekonomi
    • 05.01.2022 08:53
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    • 05.01.2022 08:53
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    2022 yılı otomobil kampanyaları! 50.000 TL peşin 0 faizle... Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen mest eden kampanyalar!

    Sıfır araba alabilmek isteyen vatandaşlar 2022 yılına yapılan kampanyalar ile girdi. Araç satın alabilmek isteyenlerin gözü ve kulağı sıfır otomobil kampanyalarında. 2022 Ocak ayı itibariyle otomobil firmaları müşteri çekmek amacıyla detaylı kampanyalar yapıyorlar. Sıfır km Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen modelleri kaç lira oldu? Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen modelleri ne kadar? Ocak ayı Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen fiyatları kaç para?

    takvim.com.tr
    50.000 TL peşin 0 faizle... 2022 yılı otomobil kampanyaları! Nissan, Toyota, Opel, Renault...

    2022 senesi otomobil kampanyaları 50.000 TL peşin 0 faizle otomobil ve Dacia, Renault, Fiat, Peugeot, Kıa, Honda, Ford, Citroen marka kampanyaları olabildiğince merak ediliyor. Otomobil firmaları gerçekleştirdikleri kampanyalarla sıfır vasıta satın alabilmek isteyen müşterileri amacıyla makul koşullar oluşturmaya çalışıyorlar. Sıfır km Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen modelleri kaç lira oldu? Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen modelleri ne kadar? Ocak ayı Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen fiyatları kaç para?

    NİSSAN 2022 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

    Ocak ayında sıfır km Nissan modelleri kaç lira oldu? Nissan modelleri ne kadar? Ocak ayı Nissan fiyatları kaç para? Nissan fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz?

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna 400.900

    Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Tekna 473.400

    Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum 515.400

    Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum PERSO 536.000

    Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Premium 569.300

    Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack Plus EU6DF Benzin Otomatik 584.000

    TOYOTA 2022 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

    Ocak ayında sıfır km Toyota modelleri kaç lira oldu? Toyota modelleri ne kadar? Ocak ayı Toyota fiyatları kaç para? Toyota fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz?

    Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel 404.250

    Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik 421.750

    Toyota Corolla 1.5 Dream Benzin Manuel 438.350

    Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik 455.850

    Toyota Corolla 1.5 Flame Benzin Manuel 406.650

    Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S Benzin Otomatik 484.850

    Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 511.850

    Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 553.850

    Toyota Yaris Hybrid Dream E-CVT Otomatik 579.250

    Toyota Yaris Hybrid Flame E-CVT Otomatik 605.150

    Toyota Yaris Hybrid Passion E-CVT Otomatik 650.500

        OPEL 2022 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

        Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential Manuel 341.900

        Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel 350.900

        Opel Corsa 1.5 Dizel MT6 102 HP Edition Manuel 384.900

        Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition Otomatik 416.900

        Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance Otomatik 436.900

        Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Ultimate Otomatik 473.900

        RENAULT 2022 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

        Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 322.112

        Renault Taliant Joy 1.0 Turbo 90 bg 364.112

        Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 375.112

        Renault Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 399.012

        Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg 248.023

        Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg 333.112

        Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 351.012

        Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 360.112

        Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 395.112

        Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 386.229

        Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 Bg 392.229

        Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg 431.229

        Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 Bg 442.129

        Megane Sedan Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 495.229

        Megane Sedan Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 501.229

        Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg 498.229

        Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 535.229

        Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg 553.129

        Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 570.229

        FİAT 2022 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

        Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 260.900

        Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP 377.900

        Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 388.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 266.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP 389.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 400.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP 438.900

        Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 371.900

        Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 413.900

        Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 462.900

        PEUGEOT 2022 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

        Peugeot Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 351.000

        Peugeot Yeni 208 PRİME 1.2 Puretech 100hp EAT8 410.000

        Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTİON1.2 Puretech 130hp EAT8 446.000

        Peugeot Yeni 208 GT 1.2 Puretech 130hp EAT8 489.000

        Peugeot Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 446.000

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Benzin Manuel 422.000

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik 515.000

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack Benzin Otomatik 535.500

        Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik 553.500

        Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik 631.500

        Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 155hp EAT8 Benzin Otomatik 646.000

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp 6MT Dizel Manuel 481.500

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik 544.000

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack Dizel Otomatik 564.500

        Peugeot 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik 605.000

        Peugeot 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik 667.000

        HONDA 2022 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

        Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Premium CVT Otomatik 496.300

        Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance CVT Otomatik 544.000

        Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Executive + CVT Otomatik 583.800

        Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Elegance CVT Otomatik 533.500

        Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Executive + CVT Otomatik 577.200

        FORD 2022 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

        Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 394.200

        Ford Focus Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 405.600

        Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 429.100

        Ford Focus Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 433.300

        Ford Focus Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 479.600

        Ford Focus Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 479.600

        Ford Focus Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 504.600

        Ford Focus Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 504.600

        Ford Focus ST-Line 5 Kapı 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik 537.700

        Ford Focus ST-Line Station Wagon 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik 554.500

        CİTROEN 2022 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

        Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel 352.000

        Citroen C4 Feel Bold 1.2 PureTech 130 hp EAT8 504.500

        Citroen C4 Shine 1.2 PureTech 130 hp EAT8 535.500

        Citroen C4 Shine Bold 1.2 PureTech 155 hp EAT8 563.500

        Citroen C4 Feel Bold 1.5 BlueHDİ 130 hp EAT8 543.500

        Citroen C4 Shine Bold 1.5 BlueHDİ 130 hp EAT8 580.500
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        Haberler Ekonomi 2022 yılı otomobil kampanyaları! 50.000 TL peşin 0 faizle... Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen mest eden kampanyalar!
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