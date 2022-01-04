2022 yılı otomobil kampanyaları! 50.000 TL peşin 0 faizle... Nissan, Toyota, Opel, Renault, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Citroen mest eden kampanyalar!

NİSSAN 2022 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

Ocak ayında sıfır km Nissan modelleri kaç lira oldu? Nissan modelleri ne kadar? Ocak ayı Nissan fiyatları kaç para? Nissan fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz?

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Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna 400.900

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Tekna 473.400

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum 515.400

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum PERSO 536.000

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Premium 569.300

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack Plus EU6DF Benzin Otomatik 584.000