Bilecik'teki 109 tonluk altın keşfinde yeni gelişme! Bir bölgede daha çalışma başladı

Türkiye'nin en büyük Altın keşiflerinden birisi Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleşmişti. Gübretaş'ın sahibi olduğu Maden bölgesinde 3.5 milyon Ons başka bir deyişle 109 ton altın kaynağı keşfedildi.
Yaklaşık 6.3 milyar dolar değere sahip olan altın rezervine ilişkin Gübretaş çalışmalarına son sürat devam ederken madene ilişkin yeni yatırım kararları da gelmeye başladı.
Bu yıl makine ve teçhizatlarla birlikte maden sahasının uygun hale getirilmesiyle üretimin başlaması da bekleniyor.
SAHA GENİŞLETİLİYOR
Maden sahasının genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor. Gübretaş bunun için çevredeki madenleri de satın almaya başladı.
Gübretaş'tan KAP'a yapılan açıklamada Bilecik ili sınırları içinde bulunan Kavak Madencilik'e ait 200709861 numaralı sahanın yüzde 80 hissesinin 1.8 milyon dolar bedel ve yüzde 2 rödövans ödemesi yapılması şartıyla devralınmasına yönelik olarak Kavak Madencilik'in yüzde 80 hissesine sahip olan Teck Anadolu Madencilik'ten hisselerin alınması için dün sözleşme imzalandı.
30 KİLOMETRE BATISINDA
Kavak Madencilik'e ait olan ruhsat sahası Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt Altın Madeni sahasının yaklaşık 30 kilometre batısında yer alıyor. Bu bölge hali hazırlar ileri arama geliştirme safhasında bulunduğu için Gübretaş alanda yeni maden kaynaklarının bulunmasını hedefliyor.