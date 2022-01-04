Bilecik'teki 109 tonluk altın keşfinde yeni gelişme! Bir bölgede daha çalışma başladı

GÜBRETAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., Bilecik ili sınırları içinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahasının sahibi olan Kavak Madencilik A.Ş.'nin %80 hissesinin 1.800.000 USD bedel ile ve %2 rödövans ödemesi yapılması şartları ile devralınması hususunda %80 hissedar konumundaki Teck Anadolu Madencilik A.Ş. ile 03.01.2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Sözleşme imzalanmasını takiben Hisse devrine yönelik yasal işlemler yerine getirilecektir.

Kavak Madencilik A.Ş. uhdesinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahası içindeki Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt Altın Madeni sahasının yaklaşık 30 km batısında yer almakta olup hali hazırda ileri arama geliştirme safhasındadır. Kavak Madencilik A.Ş.'nin hisselerinin alınması ile Söğüt Altın Madeni çevresinde arama-geliştirme faaliyetlerimizin genişletilmesi ve olası yeni maden kaynaklarının tespiti hedeflenmektedir.