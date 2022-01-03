2022 emekli ve memur maaşları kaç TL ödenecek? 4A 4B 4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak?

MEMURLARIN EMEKLİ MAAŞI

Memurların emekli aylıklarında memurun derecesi, kademesi, ek gösterge, hizmet senesi, kıdem senesi ve ek göstergesi belirleyici oluyor. 2008'deki düzenlemenin ardından da memurların da emekli aylığı bağlama seviyesi yüzde 50'ye düşüyor. Memurların bir süredir artırılmasını beklediği ek göstergeler de aylık hesaplamasında kritik ehemmiyet taşıyor.

Yine SSK'lılar gibi üç devre üzerinden aylık hesaplamaları oluşturulan Bağ-Kur'lular da 2000 evveli devredeki çalışmaları amacıyla üstünlük sağlarken, 2008 ardından da bu grubun maaşında da düşüş görülüyor.