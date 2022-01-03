2022 emekli ve memur maaşları kaç TL ödenecek? 4A 4B 4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Bilindiği üzere kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eş güdümlü 5 aylık enflasyon oranları belli oldu. 5 aylık enflasyon oranları yüzde 10.47 bandında olurken bu orana Aralık ayı içerisinde oluşacak enflasyon oranları da eklenecek. Eksperler daha daha eskiden yüzde 12 bandında bekledikleri 6 aylık enflasyon oranları kasım ayı bilgileri ardından yüzde 13.00 olarak güncellediler.
2022 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
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MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL
Memur aile yardımı Mevcut Yeni
- Eş 408,67 520,93
- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30
KİM, NE ALACAK?
Ödeme Mevcut Yeni
65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 661,13 842,74
- % 70 ve üstü 991,69 1.264,11
YENİ MEMUR MAAŞLARI
(Net / TL)
UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
Vali 22412 29.247
Genel müdür (1/4) 16177 21.111
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
Öğretmen (1/4) 6587 8.596
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
Başkomiser (3/1) 8522 11.121
Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
Mühendis (1/4) 8703 11.357
Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165
Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10.785
Vaiz (1/4) 6.844 8.931
Avukat (1/4) 8311 10.845
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
2 çocuk yardımı esas alınmıştır