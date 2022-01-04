Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? SGK - BAĞ-KUR tahsis numarası son rakamı 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olanlar için tarihler... Memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu. En düşük emekli maaşı bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkartıldı. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 66 artmış oldu. Bu kapsamda yeni ödeme miktarı ve zamlı tutarların ne zaman yatırılacağı destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.