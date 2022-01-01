Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan depozito ücretleri açıklaması: İade süreci henüz başlamadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, basına yansıyan haberlerde bugün itibarıyla kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlar için depozito sisteminin devreye girdiğinden bahsedildiği ve uygulanacak depozito ücretlerine ilişkin yanlış bilgiler aktarıldığı uyarısında bulunuldu.
"STANDARTLARA UYGUN AMBALAJLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI..."
Ürünlerin satın alımı aşamasına depozito ücreti tahsili ve boş ambalajların geri getirilmesine istinaden depozito ücretlerinin iadesi sürecinin henüz başlamadığı bildirildi. Söz konusu haberlerin 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan '2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ'den esinlenilerek hazırlandığının değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Geri Kazanım Katılım Payı uygulaması, 2020 yılından bu yana uygulanmakta olup Çevre Kanununun Ek Madde 11'de yer alan 'Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir' hükmü gereğince uygulama kapsamında lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya ile içecek ambalajı dahil tüm ambalajların piyasaya sürenleri veya ithalatçılarından tahsil edilmektedir.