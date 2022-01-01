Türkiye, dönüşümde önemli bir adım atacak! Depozito uygulaması başladı: İşte depozito tutarları

Yılda 20 milyar içecek ambalajı atığının ortaya çıktığı Türkiye'de, bugün itibarıyla yeni bir dönem başladı. Doğayı korumak ve çevre kirliliğini azaltmak için uygulanan 'ücretli poşet' uygulamasının ardından kâğıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlar için Depozito Sistemi devreye girdi.
SABAH'ta yer alan habere göre, Depozito Sistemi kapsamında alışverişte aldığı ürünün fiyatına ek olarak bir depozito bedeli ödeyecek olan vatandaşlar, kullandıkları veya tükettikleri ürünün ambalajını iade ettiklerinde depozito bedelini geri alacak.