2022 yeni asgari ücret ne zaman yatacak? AGİ 2022’de verilecek mi? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret tarifesi geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu yıl geçerli olacak asgari ücret zammı 4 bin 250 lira olaran belirlendi. Ocak ayının gelmesiyle birlilte ilk zamlı maaşların hangi tarihte yatacağı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? 2022 yeni asgari ücret ne zaman yatacak? AGİ 2022'de verilecek mi? İşte 2022 asgari ücret ile ilgili tüm detaylar!
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?
Son gelen zamla 4 bin 250 liraya çıkan yeni asgari ücret zammı 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar zamlı maaşlarını şubat ayında hesaplarında görecekler.
Yeni yılla birlikte yeni asgari ücret başta çalışanlar olmak üzere hemen her kesimin hayatına dokunacak.
Net asgari ücret yüzde 50.5 zamla 4 bin 253 liraya ulaşırken, artık bu ücrette gelir ve damga vergisi olmayacak.