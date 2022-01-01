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    • Ekonomi
    • 02.01.2022 09:42
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    • 02.01.2022 09:43
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    2022 yeni asgari ücret ne zaman yatacak? AGİ 2022’de verilecek mi? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

    Asgari ücret zamlı maaşlar yeni yılın ilk gününde milyonlarca kişinin gündemindeki yerini yavaş yavaş almaya başladı. Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 liraya ulaştı. Şimdi ise çalışanlar zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? 2022 yeni asgari ücret ne zaman yatacak? AGİ 2022'de verilecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek 2022?

    Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret tarifesi geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu yıl geçerli olacak asgari ücret zammı 4 bin 250 lira olaran belirlendi. Ocak ayının gelmesiyle birlilte ilk zamlı maaşların hangi tarihte yatacağı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? 2022 yeni asgari ücret ne zaman yatacak? AGİ 2022'de verilecek mi? İşte 2022 asgari ücret ile ilgili tüm detaylar!

    ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Son gelen zamla 4 bin 250 liraya çıkan yeni asgari ücret zammı 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar zamlı maaşlarını şubat ayında hesaplarında görecekler.

    Yeni yılla birlikte yeni asgari ücret başta çalışanlar olmak üzere hemen her kesimin hayatına dokunacak.

    Net asgari ücret yüzde 50.5 zamla 4 bin 253 liraya ulaşırken, artık bu ücrette gelir ve damga vergisi olmayacak.

        İşçimemur tüm çalışanların da maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağına göre, asgari ücrete kadar olan kazançlar vergiden istisna tutulduğu için, her çalışanın bir yıl boyunca ödeyeceği gelir vergisinde yıllık 8 bin 608 lira indirim yapılacak.

        Örneğin; brüt ücreti 8 bin lira olan bir işçi için gelecek yıl 15 bin 532 lira gelir vergisi hesaplanacak.

        Bu tutardan 8 bin 608 lira düşüldükten sonra 6 bin 923 lira vergi kesilecek. Ayrıca, damga vergisi avantajı da sağlanacak.

        Yeni asgari ücret pek çok geliri de yükseltirken, sosyal yardımlardan yararlanmayı da kolaylaştıracak.
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        Haberler Ekonomi 2022 yeni asgari ücret ne zaman yatacak? AGİ 2022’de verilecek mi? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
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