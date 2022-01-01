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    • Ekonomi
    • 02.01.2022 09:46
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    • 02.01.2022 09:46
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    Vergi ve harç ücretlerine kaç TL zam geldi? 2022 ehliyet, pasaport, MTV ve trafik cezası ücretleri ne kadar oldu?

    2022 yılı itibarıyla yeni ücretler tek tek belirlendi. Vergi, ceza, harç ücretleri, ehliyet, pasaport, MTV ücretlerine zam gelmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak belirlenmişti. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ise bu oran yüzde 25'e düşürülmüştü. Böylece ehliyet, pasaport, kimlik, MTV, emlak harçı gibi tüm vergi, harç ve cezalara zam gelmiş oldu. Peki, 2022 ehliyet, pasaport, MTV ve trafik cezası ücretleri ne kadar oldu? Vergi ve harç ücretlerine kaç TL zam geldi?

    takvim.com.tr
    2022 ehliyet, pasaport, MTV ve trafik cezası ücretleri ne kadar oldu?

    2022 yılına girmemizle birlikte çoğu alanda ücret tarifesi değişti. Vatandaşlar, 2022 zamlı vergi, ceza, harç ücretleri, ehliyet, pasaport, MTV ücretleri hakkında araştırmalara başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni yılda yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olmuştu. MTV'de ise bu oran yüzde 25'e düşürülmüştü. Böylece MTV hariç tüm vergi, harç ve cezalara yüzde 36,20 zam gelmiş oldu. Peki, 2022 ehliyet, pasaport, MTV ve trafik cezası ücretleri ne kadar oldu? Vergi ve harç ücretlerine kaç TL zam geldi? İşte merak edilenler!

    Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Tebliği" ile belirlenmişti.

    Buna göre 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı, bu yıl yüzde 36,20 oldu. MTV'de ise bu oran yüzde 25'e düştü.

    İşte yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezalar...

    MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

    Otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136 liraya çıktı. En yüksek MTV tutarı 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya yükseldi.

    1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1.300 cc ve aşağısında olanlar için 1.313 lira ile 1.576 lira arasında değişecek.

    Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1.301-1.600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak.

    Motosikletlerde 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişecek.

    Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1.570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1.500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1.408 lira olacak.

        PASAPORT ÜCRETLERİ

        Süresi 6 ay olanlar için 309 lira

        1 yıl olanlar için 452 lira

        2 yıl olanlar için 738 lira

        3 yıl olanlar için 1.049 lira

        3 yıldan fazla süreli 1.478 lira

        EHLİYET HARCI

        2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 1.116 liraya çıkacak.

        A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 370 liraya yükseldi.

        TRAFİK CEZALARI

        Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 TL

        Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 TL

        Engelli parkını zaptedenler: 392 TL

        Seyir hâlinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL

        Korsan taksi tercih eden: 607 TL

        Geçersiz ehliyetle araç kullanan: 739 TL

        Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 TL

        Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar: 826 TL

        Yayaya öncelik vermeyenler: 860 TL

        Kış lastiğine uymayanlar: 1.137 TL

        Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1.823 TL

        Korsan yolcu taşıyan: 1.823-9.125 TL

        2.defa alkollü yakalanan: 3.091 TL

        Tescilli aracı plakasız kullananlar: 3.091 TL

        Ehliyetsiz araç kullanan: 3.674 TL

        Aracıyla keyfi 'spin' atan, 'drift' yapanlar: 9.125 TL

        Uyuşturucu alarak araç kullananlar: 9.410 TL

        Araç yükleme kurallarına uymayanlar: 408-502 TL

        MAHKEME HARÇLARI

        Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.

        IMEI KAYIT TUTARI

        Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı 117 lira olarak belirlenecek. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı, 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.

        EMLAK VERGİLERİ

        2022 yılında emlak vergi değerleri, yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak. Buna göre;

        Bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar "değerli konut vergisine" tabi olacak.

        Alt ve üst sınırları 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanların vergi tutarı, 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak tespit edildi. 9 bin 261 lira fazlası için ise binde 6'lık oran belirlendi.

            GELİR VERGİSİ

            32.000 TL'ye kadar yüzde 15

            70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası yüzde 20170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası yüzde 27

            880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası yüzde 35880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası yüzde 40
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            Haberler Ekonomi Vergi ve harç ücretlerine kaç TL zam geldi? 2022 ehliyet, pasaport, MTV ve trafik cezası ücretleri ne kadar oldu?
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