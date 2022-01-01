Vergi ve harç ücretlerine kaç TL zam geldi? 2022 ehliyet, pasaport, MTV ve trafik cezası ücretleri ne kadar oldu?

2022 yılına girmemizle birlikte çoğu alanda ücret tarifesi değişti. Vatandaşlar, 2022 zamlı vergi, ceza, harç ücretleri, ehliyet, pasaport, MTV ücretleri hakkında araştırmalara başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni yılda yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olmuştu. MTV'de ise bu oran yüzde 25'e düşürülmüştü. Böylece MTV hariç tüm vergi, harç ve cezalara yüzde 36,20 zam gelmiş oldu. Peki, 2022 ehliyet, pasaport, MTV ve trafik cezası ücretleri ne kadar oldu? Vergi ve harç ücretlerine kaç TL zam geldi? İşte merak edilenler!
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Tebliği" ile belirlenmişti.
Buna göre 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı, bu yıl yüzde 36,20 oldu. MTV'de ise bu oran yüzde 25'e düştü.
İşte yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezalar...
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
Otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136 liraya çıktı. En yüksek MTV tutarı 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya yükseldi.
1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1.300 cc ve aşağısında olanlar için 1.313 lira ile 1.576 lira arasında değişecek.
Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1.301-1.600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak.
Motosikletlerde 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişecek.
Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1.570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1.500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1.408 lira olacak.