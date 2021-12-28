Fırsatçılığa geçit verilmesin! Döviz kurları düştü marketler etiketleri değiştirmedi!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki dalgalanmayı bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlere aynı hızla indirim yapmaları çağrısında bulundu.
FIRSATÇILIĞIN CEZASI AĞIR OLMALI
SABAH'ta yer alan habere göre, Fahiş fiyatlara 4 katına kadar cezanın caydırıcı olmadığını belirten Palandöken, "Ekonomi üzerinde fırsatçılık yapılmasına izin verilmemeli. Vatandaş indirim bekliyor, bakıyorsunuz sudan zeytine, peynirden peçeteye her üründe yüzde 15-25'e varan zamlar yapılıyor. Denetimler artırılmalı, fırsatçılığın cezası ağır olmalı. Cezalar caydırıcılığını kaybetmiş durumda" diye konuştu.