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    • Ekonomi
    • 28.12.2021 07:01
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    • 28.12.2021 07:30
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    Fırsatçılığa geçit verilmesin! Döviz kurları düştü marketler etiketleri değiştirmedi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Düşüşlerin ardından marketlerdeki ürün etiketlerinde herhangi bir değişim yaşanmadı. Fahiş fiyatların devam etmesinin ardından vatandaşlar da tepki gösterdi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki dalgalanmayı bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlere aynı hızla indirim yapmaları çağrısında bulundu.

    Fırsatçılığa geçit verilmesin

    Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki dalgalanmayı bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlere aynı hızla indirim yapmaları çağrısında bulundu.

    Palandöken, "Döviz kuru 18 TL'den 11 liralara düştüğüne göre piyasada fiyatları vatandaşın lehine çevirme zamanı geldi. Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Kimse dövizin yükselmesinden medet beklemesin" dedi.

    FIRSATÇILIĞIN CEZASI AĞIR OLMALI
    SABAH'ta yer alan habere göre, Fahiş fiyatlara 4 katına kadar cezanın caydırıcı olmadığını belirten Palandöken, "Ekonomi üzerinde fırsatçılık yapılmasına izin verilmemeli. Vatandaş indirim bekliyor, bakıyorsunuz sudan zeytine, peynirden peçeteye her üründe yüzde 15-25'e varan zamlar yapılıyor. Denetimler artırılmalı, fırsatçılığın cezası ağır olmalı. Cezalar caydırıcılığını kaybetmiş durumda" diye konuştu.

        BEKLENEN İNDİRİMLER HALA YAPILMIYOR
        Fırsatçılığa müsaade edilmemesi gerektiğini söyleyen Palandöken, "Dövizde küçücük bir dalgalanma olduğunda bunu bahane edip fiyatları artırıyorlar. Tüm ürün gruplarında zam yapılıyor. Kurdaki gerileme bayağı hissedildi. Ancak beklenen indirimler hala yapılmıyor. Yılbaşı bahanesiyle fiyatlar daha da artıyor. Artık etiketler değişmeli fiyatlar normale dönmeli. Fiyatların aynı kalması da zam sayılır. Enflasyonu yükselten, piyasada güveni azaltan bu fırsatçılara göz açtırılmamalı" dedi.

        ETİKETLER DEĞİŞMEYE BAŞLADI
        Dövizdeki düşüş sonrasında vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya kalan marketler teker teker açıklama yapmaya başladı. CarrefourSA'nın ardından Migros da dün bazı ürünlerde indirime gittiklerini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı.

        Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL'ye inmiş olarak satılıyor. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29.90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29.50 TL'den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL'den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL'den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16.90 TL'den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36.95 TL'den, Migros bal 19.95 TL'den, Selpak 24'lü tuvalet kağıdı 59.90 TL'den satılmaktadır."

            CarrefourSA da reyonlardaki bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını duyurmuştu. Belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirimler uygulayacağını açıklamıştı.

            YERELLERDE DE VAR
            Şok Market'ten önceki gün yapılan açıklamada da 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatının 119 TL'den 109 liraya, 1 kilogram çayın 37.5 TL'den 33.5 liraya, 1 litre sütün 7.90 TL'den 6.90 liraya, 30'lu yumurtanın da 38.90 TL'den 35.70 liraya indirildiği belirtilmişti. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik ise girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çekerek, yüzde 30'a varan indirimi fiyatlara yansıtmıştı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, 320 üründe yeni bir indirim kampanyası başlatacaklarını söyledi.

            DOĞALGAZ, ELEKTRİKTE DE İNDİRİM OLMALI
            Fiyatların düşmesi için girdi maliyetlerinin de düşmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Doğalgaz, elektrikte de indirim olmalı. Gerekirse devlet kısa süre sübvanse edecek. Böyle bir uygulama piyasaya güven sağlayacak. Bazı ürünlerde zam yapılmaması bile önemli. Örneğin gazlı içeceklerde zam yapıldı, piyasalar kabul etmiyor. Bu firmalara karşı vatandaş da ucuz olanı tercih etmeli, tüketeceği kadar almalı" yorumunu yaptı.
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                Haberler Ekonomi Fırsatçılığa geçit verilmesin! Döviz kurları düştü marketler etiketleri değiştirmedi!
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