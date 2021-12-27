Gram altın bugün ne kadar oldu? 28 Aralık Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL? Bugün altın alınır mı, satılır mı? sorularının yanıtları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar son dakika canlı altın fiiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün altında yeni gelişmeler yaşanıyor. Gram altının önceki kapanışı 845,60 TL iken, bugün alış fiyatı 890,02 TL. İşte altın fiyatları son durum...
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?
Gram altın fiyatları yükselişte. Gram altının bugün alış fiyatı 890,02 iken, satış fiyatı ise 890,18.
28 ARALIK SALI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.418,00
SATIŞ: 1.450,00
ALTIN (ONS)
ALIŞ: 1.809,35
SATIŞ: 1.809,73
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.837,00
SATIŞ: 2.907,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 803,60
SATIŞ: 821,66
18 AYAR ALTIN
ALIŞ: 494,13
SATIŞ: 494,21