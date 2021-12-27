Gram altın bugün ne kadar oldu? 28 Aralık Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL? Bugün altın alınır mı, satılır mı?

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Altın fiyatları için bir süre önce ralli beklentisini açıkladığını hatırlatan Tunç Şatıroğlu, "Daha önce altın fiyatları için bir Mart rallisi tahmininde bulunmuştum. Ancak bu süreçte devreye omicron varyantının endişeleri ile FED'in faiz artırımına dair işaretleri girdi. Bunlar bir belirsizlik oluşturmaya başlamıştı.

Şimdi omicron varyantı için iyi haberler geliyor ve onun yarattığı belirsizlik devreden çıkabilir. FED'in faiz artırımı ihtimallerine karşı da pozisyon alınabilirse altın fiyatları için ralli beklentimiz gerçekleşebilir. Ancak şu anda direkt şu tarihte diyeceğimiz bir yükseliş trendinden bahsedemeyiz" dedi.