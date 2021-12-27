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    • Ekonomi
    • 28.12.2021 06:16
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    • 28.12.2021 06:16
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    Gram altın bugün ne kadar oldu? 28 Aralık Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL? Bugün altın alınır mı, satılır mı?

    Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle son zamanlarda döviz kurundaki sert düşüş nedeniyle altın alıp satmak isteyenler sık sık son dakika altın fiyatlarını kontrol ediyor. Yatırım aracı olarak görülen altında bu sabah hareketlilik devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatı haberimizde! Peki Gram altın bugün ne kadar oldu? 28 Aralık Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL? Bugün altın alınır mı, satılır mı?

    Gram altın bugün ne kadar oldu

    Gram altın bugün ne kadar oldu? 28 Aralık Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL? Bugün altın alınır mı, satılır mı? sorularının yanıtları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar son dakika canlı altın fiiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün altında yeni gelişmeler yaşanıyor. Gram altının önceki kapanışı 845,60 TL iken, bugün alış fiyatı 890,02 TL. İşte altın fiyatları son durum...

    GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

    Gram altın fiyatları yükselişte. Gram altının bugün alış fiyatı 890,02 iken, satış fiyatı ise 890,18.

    28 ARALIK SALI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.418,00

    SATIŞ: 1.450,00

    ALTIN (ONS)

    ALIŞ: 1.809,35

    SATIŞ: 1.809,73

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.837,00

    SATIŞ: 2.907,00

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 803,60

    SATIŞ: 821,66

    18 AYAR ALTIN

    ALIŞ: 494,13

    SATIŞ: 494,21

        CUMHURİYET ALTINI

        ALIŞ: 5.671,00

        SATIŞ: 5.781,00

        14 AYAR ALTIN

        ALIŞ: 368,31

        SATIŞ: 456,83

        ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

        Altın fiyatları için bir süre önce ralli beklentisini açıkladığını hatırlatan Tunç Şatıroğlu, "Daha önce altın fiyatları için bir Mart rallisi tahmininde bulunmuştum. Ancak bu süreçte devreye omicron varyantının endişeleri ile FED'in faiz artırımına dair işaretleri girdi. Bunlar bir belirsizlik oluşturmaya başlamıştı.

        Şimdi omicron varyantı için iyi haberler geliyor ve onun yarattığı belirsizlik devreden çıkabilir. FED'in faiz artırımı ihtimallerine karşı da pozisyon alınabilirse altın fiyatları için ralli beklentimiz gerçekleşebilir. Ancak şu anda direkt şu tarihte diyeceğimiz bir yükseliş trendinden bahsedemeyiz" dedi.
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        Haberler Ekonomi Gram altın bugün ne kadar oldu? 28 Aralık Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL? Bugün altın alınır mı, satılır mı?
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