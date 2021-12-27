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    • Ekonomi
    • 27.12.2021 16:45
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    • 27.12.2021 16:45
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    Yılbaşı öncesi marketlerdeki fahiş fiyat denetimleri arttı

    Dövizdeki büyük çakılmayla birlikte piyasalar hareketlendi. Vatandaşlar ise doların düşmesiyle marketlerde indirim bekliyor. Türkiye genelinde yılbaşı öncesi ise indirimler başlarken zabıta ekipleri fahiş fiyatlara karşı teyakkuzda.

    Yılbaşı öncesi marketlerdeki fahiş fiyat denetimleri arttı

    Türkiye genelinde tüketici haklarını korumak adına zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi başlattı. 6502 Sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında; Altıeylül ve Karesi ilçelerinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bölgelerde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış-satış fiyatları üzerinden karı ile etiket fiyatlarının ödeme noktalarında da eşleşip eşleşmediği kontrol edildi.

    ZAM YAPANA CEZA

    Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Altıeylül ve Karesi Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan alanlarda da ilçe belediyelerinin zabıta ekipleriyle birlikte denetimlere katıldı.

    Denetimlerde; reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanacak. Ayrıca etiketsiz ürün satışının da önüne geçilecek. Fiyat denetiminin yanı sıra, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen koşulları da denetleyen ekipler, denetimlerine devam edecek.

        Son zamanlarda fahiş fiyat artışlarından dolayı vatandaşlardan çok sayıda şikâyet geldiğini belirten Kadir Taştepe "Hem Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak hem de Karesi ve Altıeylül Zabıta Müdürlükleri olarak şehrimizde bulunan 5 büyük market ve yerel marketlerin tamamında fiyat etiketleri konusunda denetlemeler yapıyoruz.

        Yaptığımız denetimlerde gördüğümüz aksaklıkları tutanak tutarak gerekli birimlere bildiriyoruz." açıklamasında bulundu.
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