Yılbaşı öncesi marketlerdeki fahiş fiyat denetimleri arttı

Son zamanlarda fahiş fiyat artışlarından dolayı vatandaşlardan çok sayıda şikâyet geldiğini belirten Kadir Taştepe "Hem Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak hem de Karesi ve Altıeylül Zabıta Müdürlükleri olarak şehrimizde bulunan 5 büyük market ve yerel marketlerin tamamında fiyat etiketleri konusunda denetlemeler yapıyoruz.