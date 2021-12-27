Yılbaşı öncesi marketlerdeki fahiş fiyat denetimleri arttı

Türkiye genelinde tüketici haklarını korumak adına zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi başlattı. 6502 Sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında; Altıeylül ve Karesi ilçelerinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bölgelerde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış-satış fiyatları üzerinden karı ile etiket fiyatlarının ödeme noktalarında da eşleşip eşleşmediği kontrol edildi.
ZAM YAPANA CEZA
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Altıeylül ve Karesi Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan alanlarda da ilçe belediyelerinin zabıta ekipleriyle birlikte denetimlere katıldı.
Denetimlerde; reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanacak. Ayrıca etiketsiz ürün satışının da önüne geçilecek. Fiyat denetiminin yanı sıra, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen koşulları da denetleyen ekipler, denetimlerine devam edecek.