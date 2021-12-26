Fırsatçıdan fahiş zam inadı! Dövizde düşüş yüzde 50 ama etiketlere yansımıyor

GÖSTERMELİK AÇIKLAMALAR

'İndirim yapıyoruz' diyen iş örgütlerinin hangi üyesinin hangi üründe yüzde kaç indirim yaptığı ise açıklanmıyor. Bazı marketler de ceza korkusuyla 'indirim yapıyoruz' açıklaması yaparken yüzlerce ürünün etiketini günde üç kez değiştirmelerine rağmen şimdi birkaç üründe göstermelik fiyat düşüşü yaptı.