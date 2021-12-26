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Haberler Ekonomi Fırsatçıdan fahiş zam inadı! Dövizde düşüş yüzde 50 ama etiketlere yansımıyor

Fırsatçıdan fahiş zam inadı! Dövizde düşüş yüzde 50 ama etiketlere yansımıyor

Dolar kuru her gün geri çekilip düşüş yüzde 50'yi bulurken çarşı pazarda indirim göstermelik yapılıyor. Denetimler artınca ceza korkusuyla 'indiriyoruz' açıklaması yapan firmalar ve marketlerde değişen bir şey yok.

26.12.2021 07:00 - Son Güncelleme: 26.12.2021 07:00
Fırsatçıdan fahiş zam inadı! Dövizde düşüş yüzde 50 ama etiketlere yansımıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası hızla inen dövizdeki düşüş sürüyor. Son bir haftada dövizdeki düşüş yüzde 50 seviyelerine ulaşırken çarşı pazarda etiketlerde değişiklik yapılmaması tepkilere yol açıyor.

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Fırsatçıdan fahiş zam inadı! Dövizde düşüş yüzde 50 ama etiketlere yansımıyor

Ticaret bakanlığı yetkililerinin yurt genelindeki denetimleri devam ederken markalar ve marketler indirim yapmamakta direniyor. Denetim ve ceza korkusuyla bazı iş örgütleri ve marketler 'indirim yapıyoruz' açıklamalarında bulundu ama ortada somut hiçbir hareket bulunmuyor.

Fırsatçıdan fahiş zam inadı! Dövizde düşüş yüzde 50 ama etiketlere yansımıyor

GÖSTERMELİK AÇIKLAMALAR
'İndirim yapıyoruz' diyen iş örgütlerinin hangi üyesinin hangi üründe yüzde kaç indirim yaptığı ise açıklanmıyor. Bazı marketler de ceza korkusuyla 'indirim yapıyoruz' açıklaması yaparken yüzlerce ürünün etiketini günde üç kez değiştirmelerine rağmen şimdi birkaç üründe göstermelik fiyat düşüşü yaptı.

Fırsatçıdan fahiş zam inadı! Dövizde düşüş yüzde 50 ama etiketlere yansımıyor

Dövizde yukarı doğru en küçük kıpırdamada etiket değiştirme yarışına giren marka ve marketler şimdi yüzde 50 düşüşe rağmen göstermelik indirimlerde yüzde 10'u bile bulamıyor.

Fırsatçıdan fahiş zam inadı! Dövizde düşüş yüzde 50 ama etiketlere yansımıyor

ZAMCILARI BİLELİM
Vatandaşlar Ticaret Bakanlığı yetkililerine seslenerek, "Denetimlerde kim fahiş fiyat uyguluyorsa onun ismi açıkça söylensin. Markalar ve firmalar bize bildirilsin. Biz de tüketici olarak fırsatçıya tavrımızı gösterelim" dediler.

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