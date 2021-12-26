Fırsatçıdan fahiş zam inadı! Dövizde düşüş yüzde 50 ama etiketlere yansımıyor
Dolar kuru her gün geri çekilip düşüş yüzde 50'yi bulurken çarşı pazarda indirim göstermelik yapılıyor. Denetimler artınca ceza korkusuyla 'indiriyoruz' açıklaması yapan firmalar ve marketlerde değişen bir şey yok.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası hızla inen dövizdeki düşüş sürüyor. Son bir haftada dövizdeki düşüş yüzde 50 seviyelerine ulaşırken çarşı pazarda etiketlerde değişiklik yapılmaması tepkilere yol açıyor.
Ticaret bakanlığı yetkililerinin yurt genelindeki denetimleri devam ederken markalar ve marketler indirim yapmamakta direniyor. Denetim ve ceza korkusuyla bazı iş örgütleri ve marketler 'indirim yapıyoruz' açıklamalarında bulundu ama ortada somut hiçbir hareket bulunmuyor.
GÖSTERMELİK AÇIKLAMALAR
'İndirim yapıyoruz' diyen iş örgütlerinin hangi üyesinin hangi üründe yüzde kaç indirim yaptığı ise açıklanmıyor. Bazı marketler de ceza korkusuyla 'indirim yapıyoruz' açıklaması yaparken yüzlerce ürünün etiketini günde üç kez değiştirmelerine rağmen şimdi birkaç üründe göstermelik fiyat düşüşü yaptı.
ZAMCILARI BİLELİM
Vatandaşlar Ticaret Bakanlığı yetkililerine seslenerek, "Denetimlerde kim fahiş fiyat uyguluyorsa onun ismi açıkça söylensin. Markalar ve firmalar bize bildirilsin. Biz de tüketici olarak fırsatçıya tavrımızı gösterelim" dediler.