Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrası Türk Lirası'na değer kazandıracak tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın duyurduğu 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın ardından döviz kurlarında sert bir çakılma yaşandı.
Bu gelişmeler ışığıında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber - A Para ortak yayınında 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ı, Türkiye Ekonomi Programı' ve ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Nebati'nin açıklamalarından satır başları;
20 Aralık milattır. 20 Aralık'tan itibaren söylenenlere kimse bakmıyor. Hakaret ediyorlar, bağırıyorlar küfür ediyorlar... Çoğunluk onlardan yana değil. İnsanları robot olarak gören bu güruhun Türkiye'de başarılı olma şansı yok. Bizim başarılı olma şansımız varmı? Var, rakamlarla...
"TÜRKİYE CARİ FAZLAYA DOĞRU GİDİYOR"
Şu grafik tarihi dönümün grafiğidir. Türkiye'nin yeni ekonomi modelini inşa etmesinin sebebi budur. Bugünkü cari açık 12 milyar dolar civarında geliyor. Bu Türkiye'nin cari fazlaya doğru gittiğini gösteriyor. Cari fazlaya gitmese bile Türkiye için 12 milyar dolar nedir?
Turizm gelirlerimiz bu yıl patlama yaptı. Önümüzdeki yıl farklı noktalara gidecek. Türkiye koptu gidiyor demek bu grafik. Bundan sonraki mücadele alanımız enflasyon. Dövizdeki kırılmayı gerçekleştirdik.