





İşte Nebati'nin açıklamalarından satır başları;



20 Aralık milattır. 20 Aralık'tan itibaren söylenenlere kimse bakmıyor. Hakaret ediyorlar, bağırıyorlar küfür ediyorlar... Çoğunluk onlardan yana değil. İnsanları robot olarak gören bu güruhun Türkiye'de başarılı olma şansı yok. Bizim başarılı olma şansımız varmı? Var, rakamlarla...

"TÜRKİYE CARİ FAZLAYA DOĞRU GİDİYOR"

Şu grafik tarihi dönümün grafiğidir. Türkiye'nin yeni ekonomi modelini inşa etmesinin sebebi budur. Bugünkü cari açık 12 milyar dolar civarında geliyor. Bu Türkiye'nin cari fazlaya doğru gittiğini gösteriyor. Cari fazlaya gitmese bile Türkiye için 12 milyar dolar nedir?