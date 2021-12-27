Borsa İstanbul'da yükseliş! 27 Aralık BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kazancıyla 1.897,13 puandan noktaladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,85 puan artarken, toplam işlem hacmi de 30,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,61 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,83 ile inşaat oldu.