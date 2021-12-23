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Haberler Ekonomi Dolar tutan pişman olur! Altın değerinde hesaplama: 3, 6, 12 ay... Dolar'ını TL'ye geçerine güvence geliyor

Dolar tutan pişman olur! Altın değerinde hesaplama: 3, 6, 12 ay... Dolar'ını TL'ye geçerine güvence geliyor

Dolar tutan pişman olur... Merkez Bankası dolar'dan Türk Lirası'na geçenlere işte böyle güvence verecek. Kur artışının faiz getirisini geçmesi durumunda, dövizini TL'ye dönüştürenlere farkı Merkez ödeyecek. Peki hesaplama nasıl oluyor? Tek seferlik mi olacak? 3,6,12 ay arasındaki kazanç farkları neler? İşte herkesin merak ettiği o hesaplama.

23.12.2021 07:01 - Son Güncelleme: 23.12.2021 07:02
Dolar tutan pişman olur! Altın değerinde hesaplama: 3, 6, 12 ay... Dolar’ını TL’ye geçerine güvence geliyor

Merkez Bankası, Hazine'nin TL'ye dönüşüm uygulamasına katkı sunmak amacıyla, "Bir defalık döviz tevdiat hesabı dönüşümü" desteği başlattı.

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Dolar tutan pişman olur! Altın değerinde hesaplama: 3, 6, 12 ay... Dolar’ını TL’ye geçerine güvence geliyor

Buna göre, 20 Aralık itibarıyla dolar, euro ve sterlin cinsinden hesabı bulunanların, TL vadeli hesaba geçmesi durumunda aynı şekilde kur farkı alabilecek.

Dolar tutan pişman olur! Altın değerinde hesaplama: 3, 6, 12 ay... Dolar’ını TL’ye geçerine güvence geliyor

Kurdaki yükselişin faiz getirisini geçmesi durumunda aradaki fark Merkez Bankası tarafından ödenecek.

Dolar tutan pişman olur! Altın değerinde hesaplama: 3, 6, 12 ay... Dolar’ını TL’ye geçerine güvence geliyor

İKİ FARKLI UYGULAMA

Dolar tutan pişman olur! Altın değerinde hesaplama: 3, 6, 12 ay... Dolar’ını TL’ye geçerine güvence geliyor

SABAH'ta yer alan habere göre, Kurdaki muhtemel yükselişten tedirginlik duyan vatandaşların TL'ye yönelmesi için iki farklı imkân sunuldu.

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