Dolar tutan pişman olur! Altın değerinde hesaplama: 3, 6, 12 ay... Dolar'ını TL'ye geçerine güvence geliyor
Dolar tutan pişman olur... Merkez Bankası dolar'dan Türk Lirası'na geçenlere işte böyle güvence verecek. Kur artışının faiz getirisini geçmesi durumunda, dövizini TL'ye dönüştürenlere farkı Merkez ödeyecek. Peki hesaplama nasıl oluyor? Tek seferlik mi olacak? 3,6,12 ay arasındaki kazanç farkları neler? İşte herkesin merak ettiği o hesaplama.
23.12.2021 07:01
- Son Güncelleme: 23.12.2021 07:02
Merkez Bankası, Hazine'nin TL'ye dönüşüm uygulamasına katkı sunmak amacıyla, "Bir defalık döviz tevdiat hesabı dönüşümü" desteği başlattı.
Kurdaki yükselişin faiz getirisini geçmesi durumunda aradaki fark Merkez Bankası tarafından ödenecek.
SABAH'ta yer alan habere göre, Kurdaki muhtemel yükselişten tedirginlik duyan vatandaşların TL'ye yönelmesi için iki farklı imkân sunuldu.