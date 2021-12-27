Fiyat İstikrarı Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında toplanıyor! Masada enflasyonla mücadele var

Resmi Gazete'nin 30 Haziran tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hayata geçirilen Fiyat İstikrarı Komitesinde, Bakan Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanları yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı da Komitenin üyeleri arasında bulunuyor. Komitenin koordinasyonu ve sekretarya faaliyetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütüyor.