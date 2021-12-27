20.000 TL çeken 767,12 TL geri ödeyecek! Ziraat Bankası sadece SSK ve Bağkur emeklilerine hemen veriyor!

Peş peşe açıklama geldi. Nakit sorunu çeken emeklilere güzel haber. 20.000 TL çeken emekli 767,12 TL geri ödeyecek! Ziraat Bankası emeklilere 1,55 faiz düzeyi ile kredi veriyor. Krediden emekliler şubeye gitmeden faydalanabiliyorlar. Uygun faiz düzeyi ile verilen krediden sadece emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan çekenler faydalanabilecekler. Hem de emekliye faizsiz kredi hedefiyle başvuru koşulları bankalar kendi istekleri doğrultusunda belge talep ediyorlar. Her banka kendi koşullarını sunuyor. Ama genel olarak istenilen belgeler ve şartlar aşağıda sıralanmıştır.
MAAŞINI ZİRAAT'TEN ALAN EMEKLİLERE ÖZEL KREDİLER ZİRAAT'TE!
Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit gereksinimlerini avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor.
50.000 TL'ye kadar olan krediler amacıyla 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler amacıyla 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Yıllık Maliyet seviyesi faiz tahsis ücreti ve vergiler esas alınarak hesaplanmıştır. 35 yaş amacıyla hesaplanan 1 senelik ortalama sigorta masrafı tüketici kredisi amacıyla 39,67-TL, konut kredisi amacıyla 108,19.-TL'dir.
Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan ya da yeni müracaatta bulunan; BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan ya da yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.