Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.12.2021 23:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2021 00:30
    ABONE OL

    Türkiye yatırım çekmeye devam ediyor! Japon teknoloji ve elektronik şirketi Kaga'dan önemli adım...

    Türkiye pandemi sonrası dönemin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Yabancı yatırımcının büyük ilgi gösterdiği ülkemiz için bir hamle de Japon elektronik şirketi Kaga Electronics'ten geldi. Kaga stratejik konumuyla öne çıkan Türkiye'de yeni bir fabrika kurarak baskılı devre kartı üretiminin bir kısmını Çin ve Güneydoğu Asya'dan Türkiye'ye taşıma kararı aldı.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal’i üzecek yatırım!

    Türkiye yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor.

    Koronavirüs salgını 100 yılı aşkın süre sonra görülen en kötü sağlık krizine yol açarken dünya genelinde ekonominin temellerini ve tedarik zincirini benzeri görülmemiş şekilde sarstı.

    Dünya genelinde yaşanan krizden Türkiye ekonomisi de etkilenirken dövizde geçici dalgalanmalar yaşandı. Atılan adımlarla büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izlerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduatı' sonrası döviz kurları da aşağı yönlü hareket izledi.

    PANDEMİ SONRASI DÖNEMİN PARLAYAN YILDIZI TÜRKİYE
    Yaşanan gelişmelerle Türk Lirası'na ve Türkiye ekonomisine güven tazelenirken Türkiye Başkan Erdoğan'ın defalarca kez dile getirdiği gibi 'Pandemi sonrası dönemin parlayan yıldızı' olmaya devam ediyor.

    JAPON ELEKTRONİK ŞİRKETİ KAGA YATIRIMA HAZIRLANIYOR
    Japonya'nın Kaga Electronics şirketi, stratejik konumuyla öne çıkan Türkiye'de yeni bir fabrika kurarak baskılı devre kartı üretiminin bir kısmını Çin ve Güneydoğu Asya'dan Türkiye'ye taşıyacak.

    YENİ FABRİKA KURACAK
    Nikkei Asia'da yer alan habere göre, Türkiye'de klima parçaları üreten Kaga Electronics, kuracağı yeni fabrikada baskılı devre kartlarının üretimini gerçekleştirecek ve müşteri isteklerine göre bunların üzerine parça monte edecek.

    TESİS 2022'DE DEVREYE GİRECEK
    Yeni tesisin 2022'de devreye girmesi ve mevcut tesisle birleştirilmesi bekleniyor.

    Kaga, Türkiye'nin stratejik konumundan yararlanarak Orta Doğu ve Avrupa'dan gelen siparişleri artırmayı hedefliyor. Böylece, şirket, üretimini tedarik zinciri kesintilerinin bir risk haline geldiği Asya'dan uzaklaştırmayı amaçlıyor.

        MİLYONLARCA DOLARLIK YATIRIM
        Şirket kaynaklarına göre, söz konusu yatırım milyonlarca doları bulacak ve üretim kapasitesi kademeli olarak artırılacak.

        Kaga, daha önce devre kartlarını Asya'da üretiyor ve montajını müşterilere yakın yerlerde gerçekleştiriyordu. Asya'daki deniz taşımacılığı ile tedarik zincirinde yaşanan zorluklar nedeniyle müşteriler şirketten üretim ve montaj işlemlerini tek çatı altında birleştirmesini ve teslim süresinin öngörülebilirliğini artırmasını istemişti.

        HEDEF, SATIŞ RAKAMINI 3 KATINA ÇIKARMAK
        Türkiye'nin Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına hitap eden birçok üreticiye ev sahipliği yapması dolayısıyla şirket, otomobil parçalarıyla ilgili siparişleri de kazanabilmek için yeni üretim üssünden yararlanmayı umuyor.

        Kaga'nın Türkiye operasyonlarından elde ettiği satış rakamı yaklaşık 8,7 milyon dolar seviyesinde bulunurken, şirket bunu üç veya dört yıl içinde üç katına çıkarmayı hedefliyor.

        MALEZYALI MR. D.I.Y. YATIRIM YAPACAĞINI DUYURMUŞTU
        Son olarak ev dekorasyonu mağazalar zinciri olan ve ilk mağazasını 18 Kasım'da açan Malezyalı MR. D.I.Y., her yıl 40 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de 5 yılda 400 mağazaya ulaşmayı hedeflediğini duyurmuştu. Söz konusu istihdamla 3 bin kişi iş sahibi olacak.

            KILIÇDAROĞLU'NUN ŞİKAYET MEKTUBU AKILLARA GELDİ
            Japon Kaga grubunun yatırım yapacağı haberi sonrası sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul'a ilgi gösteren yabancı yatırımcılar için yazdığı şikayet mektubu akıllara geldi.

            Yatırım haberini alıntılayan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, "Hemen yazın bi mektup gelmeyin diye..." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de yer alan bütün büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' konulu bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'un iklim krizine yol açacağını iddia ettiği mektubunda, yabancı yatırımcılara büyükelçiler aracılığıyla, "Projeyi desteklemeyin" çağrısı yapmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da
            Haberler Ekonomi Türkiye yatırım çekmeye devam ediyor! Japon teknoloji ve elektronik şirketi Kaga'dan önemli adım...
                SON DAKİKA