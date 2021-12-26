Türkiye yatırım çekmeye devam ediyor! Japon teknoloji ve elektronik şirketi Kaga'dan önemli adım...

Türkiye yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Koronavirüs salgını 100 yılı aşkın süre sonra görülen en kötü sağlık krizine yol açarken dünya genelinde ekonominin temellerini ve tedarik zincirini benzeri görülmemiş şekilde sarstı.
Dünya genelinde yaşanan krizden Türkiye ekonomisi de etkilenirken dövizde geçici dalgalanmalar yaşandı. Atılan adımlarla büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izlerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduatı' sonrası döviz kurları da aşağı yönlü hareket izledi.
PANDEMİ SONRASI DÖNEMİN PARLAYAN YILDIZI TÜRKİYE
Yaşanan gelişmelerle Türk Lirası'na ve Türkiye ekonomisine güven tazelenirken Türkiye Başkan Erdoğan'ın defalarca kez dile getirdiği gibi 'Pandemi sonrası dönemin parlayan yıldızı' olmaya devam ediyor.
JAPON ELEKTRONİK ŞİRKETİ KAGA YATIRIMA HAZIRLANIYOR
Japonya'nın Kaga Electronics şirketi, stratejik konumuyla öne çıkan Türkiye'de yeni bir fabrika kurarak baskılı devre kartı üretiminin bir kısmını Çin ve Güneydoğu Asya'dan Türkiye'ye taşıyacak.
YENİ FABRİKA KURACAK
Nikkei Asia'da yer alan habere göre, Türkiye'de klima parçaları üreten Kaga Electronics, kuracağı yeni fabrikada baskılı devre kartlarının üretimini gerçekleştirecek ve müşteri isteklerine göre bunların üzerine parça monte edecek.
TESİS 2022'DE DEVREYE GİRECEK
Yeni tesisin 2022'de devreye girmesi ve mevcut tesisle birleştirilmesi bekleniyor.
Kaga, Türkiye'nin stratejik konumundan yararlanarak Orta Doğu ve Avrupa'dan gelen siparişleri artırmayı hedefliyor. Böylece, şirket, üretimini tedarik zinciri kesintilerinin bir risk haline geldiği Asya'dan uzaklaştırmayı amaçlıyor.