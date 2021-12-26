Türkiye yatırım çekmeye devam ediyor! Japon teknoloji ve elektronik şirketi Kaga'dan önemli adım...

HEDEF, SATIŞ RAKAMINI 3 KATINA ÇIKARMAK

Türkiye'nin Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına hitap eden birçok üreticiye ev sahipliği yapması dolayısıyla şirket, otomobil parçalarıyla ilgili siparişleri de kazanabilmek için yeni üretim üssünden yararlanmayı umuyor.

Kaga'nın Türkiye operasyonlarından elde ettiği satış rakamı yaklaşık 8,7 milyon dolar seviyesinde bulunurken, şirket bunu üç veya dört yıl içinde üç katına çıkarmayı hedefliyor.